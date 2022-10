Dna van tweeling in verkrachtingszaak

Op een zaterdagnamiddag in de zomer van 2019 stapt een bejaarde vrouw uit haar auto in een natuurgebied nabij het Drentse dorp Schipborg. Met haar nordicwalkingstokken begint ze aan een wandeling op de Drentse hei, populair vanwege twee vlakbij elkaar liggende hunebedden. Deze zaterdag is het er rustig.

Als ze een zandpad oploopt, tussen de beschutting van bomen, merkt de 76-jarige vrouw dat ze wordt gevolgd. Vlakbij een oude grafheuvel, waar het bos overgaat in open hei, voelt ze een hand op haar schouder. Ze wordt tegen de grond gewerkt. En verkracht.

Diezelfde maand arresteert de politie een dan 26-jarige man uit Tynaarlo, een dorp in de buurt van het natuurgebied, voor de verkrachting van de vrouw: Rick K. De man ontkent alles. Maar er is dna-bewijs. Op de broek van het slachtoffer is namelijk dna gevonden dat matcht met het dna-profiel van Rick K.

Er is alleen een probleem. Rick heeft een eeneiige tweelingbroer, Mike. En ook zijn dna matcht met het dna dat is gevonden op de kleding van het slachtoffer. Dat is logisch: het dna van eeneiige tweelingen is vrijwel identiek. De vraag is: valt er te bepalen wie van de tweelingbroers op de plaats delict is geweest?

Maandag begint in de rechtbank in Assen de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Rick K. In die zaak gaat uniek dna-onderzoek een cruciale rol spelen. Omdat Rick K. ontkent, en als alternatieve verklaring voor aanwezigheid van zijn dna naar zijn tweelingbroer Mike wijst, heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar het celmateriaal van beide mannen.

Het OM verdenkt maar één van de twee broers van de verkrachting van de bejaarde vrouw: Rick K. Die verdenking rust op meerdere bewijsmiddelen, waaronder een specifiek loopje dat Rick K. zou hebben en waaraan de wijkagent hem heeft herkend. Zijn broer Mike is nooit formeel verdachte geweest, mede vanwege het feit dat hij een alibi zou hebben op het tijdstip dat de vrouw is aangevallen. Maar omdat Rick bleef ontkennen, gelastte de rechtbank in augustus 2020 een onderzoek naar verschillen in het dna-profiel tussen de twee broers. Mike stemde daar mee in.

Vrijspraak inbraak

Onderzoek naar dna van tweelingbroers is tot deze zaak in Nederland nog nooit gedaan. Toch was er bij politie en justitie behoefte aan, merkte dna-deskundige Arnoud Kal van het NFI, dat het onderzoek in de Drentse tweelingzaak uitvoerde samen met twee andere laboratoria. In 2021 sprak de rechter een verdachte vrij van inbraak, omdat het gevonden dna zowel van hem als van zijn eeneiige tweelingbroer kon zijn.

In dit onderzoek hebben beide broers vrijwillig bloed afgegeven. Het dna daarin wordt meerdere keren uiterst gedetailleerd geanalyseerd, waarna er per persoon twee enorme databestanden ontstaan, die uit te lezen zijn via letters. „Geprint zou het gaan om een miljoen pagina’s”, zegt Kal. „We hebben het over zo’n drie miljard letters per persoon.” Het verschil tussen twee eeneiige tweelingbroers bestaat uit slechts enkele letters. „Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde dna, omdat ze voortkomen uit dezelfde bevruchte eicel die in tweeën splitst. Bij de celdelingen daarna ontstaan er soms kopieerfoutjes als we groeien. Dat is per tweelingbroer anders.”

De minieme verschillen in dna zijn vergeleken met het spoor dat gevonden is op de broek van het slachtoffer. „Ingewikkeld, omdat in forensische sporen vaak weinig dna zit dat afgebroken en vervuild kan zijn”, zegt Kal. „Dus moeten we een analyse maken die heel specifiek en gevoelig is, zodat we kunnen vaststellen wie van de eeneiige tweeling hetzelfde dna heeft als het spoor.”

Kal kan nog niet zeggen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek, omdat dit maandag op de zitting wordt besproken. Maar, zegt hij, het was op dna-gebied een onderzoek om nooit te vergeten. „Dat we dit onderzoek nu kunnen doen, kan in de toekomst ook een rol gaan spelen in andere zaken met eeneiige tweelingen. ”

Over dit artikel Voor dit verhaal is gesproken met betrokkenen in de zaak van Rick K., die niet bij naam genoemd willen worden. De advocaat van Rick K. is om een reactie gevraagd, maar wilde niet reageren. Het OM kreeg de kans te reageren, maar vindt het niet passend voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling op de zaak in te gaan.