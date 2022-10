De oorlog van Vladimir Poetin is door en door slecht, hijzelf uiteraard ook, maar zelfs het agressieve Rusland lijkt zich aan onzichtbare rode lijnen te houden. We weten alleen niet waar die precies liggen. Ze schuiven wel steeds een stukje op in de richting van een werkelijke oorlog tussen Oost en West, want niemand weet precies wat wel en niet ‘mag’.

Ko Colijn is emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen en Mondiale Veiligheid (EUR).

Volgens experts Anne Applebaum (The Atlantic) en Martin Wolf (Financial Times) mág je niet heel ver gaan, maar móet je zover mogelijk gaan. Dit is geen gewone oorlog, maar staatsterrorisme en een existentiële strijd tussen waardensystemen die tot inzet van alle middelen verplicht. Voor Henry Kissinger en Graham Allison is dit, zoals in elke transitie van de ene Pax (Americana) in de volgende (bijvoorbeeld Sinica) een normale turbulentie en moet je dit maar slikken in de anarchie van wereldsystemen en machtsstrijd.

Op 17 december 2021 formuleerde Poetin zijn rode lijn voor het Westen: hij eiste in een verdrag dat Oekraïne nimmer lid van de NAVO zou worden, noch dat het land voorzien zou worden van langeafstandwapens die Rusland zouden bedreigen. En hij overspeelde zijn hand door maar meteen te eisen dat de NAVO elke militaire activiteit in Oost-Europa zou staken, een evidente showstopper.

Vervolgens legde de Amerikaanse president Joe Biden de VS wel een beperking op: geen Amerikaanse soldaat zou in Oekraïne tegen Rusland vechten, al kon Rusland op vreselijke gevolgen rekenen als het zich aan het buurland zou vergrijpen. Dramatisch zouden de gevolgen zijn als hij NAVO-grondgebied zou beroeren, „not one inch” zou getolereerd worden.

Poetin tolereert veel

Amper bekend is dat de Verenigde Staten en Rusland op 1 maart overeenkwamen om een zogenaamd deconfliction akkoord af te spreken: geen onderlinge incidenten boven het slagveld; zo ongeveer het minste wat aartsvijanden kunnen afspreken.

Ondertussen ‘mag’ er een hoop van Rusland. Poetin vindt een Zweeds en Fins lidmaatschap van de NAVO wel best, hij tolereert aanvoer van gewone en zelfs steeds zwaardere wapens uit het Westen, en hetzelfde geldt voor westerse intelligence, training van Oekraïense troepen, hulp van de Californische National Guard, en een oefening met HARM-raketten op Deens grondgebied. Hij valt geen westerse konvooien of depots aan zolang die zich op NAVO-grondgebied bevinden, en in ruil daarvoor houden ook de VS zich een beetje in – geen oorlog tussen de NAVO en Rusland, geen doelen rechtstreeks aanvallen in Rusland, niet zelf op Oekraïens grondgebied. Ooit zullen we vernemen of die onzichtbare rode lijnen kloppen en of er geheime afspraken tussen Washington en Moskou over zijn gemaakt. Het zou me niet verbazen als we dat eens uit de archieven zullen vernemen.

De laatste berichten zijn dat de VS nu bereid zijn oude MIG-29 met HARM-raketten uit te rusten, transportvliegtuigen vol te stoppen met kruisraketten, en kustwachtschepen te leveren die de Zwarte Zee onveilig kunnen maken voor Russen.

Kernwapens ‘catastrofaal’

De dikke rode lijn staat uiteraard om het kernwapen. Niet het intercontinentale, omdat een dergelijke inzet zelfmoord voor zowel Biden en Poetin zou zijn. Het ‘kleine’ atoomwapen voor het slagveld zou voor Poetin ook het openen van de doos van Pandora betekenen, de gevolgen van zo’n noodsprong zouden „catastrofaal” zijn, volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het meest logisch zou nog een ondergrondse atoomexplosie zijn, want daarmee zou wel het signaal ‘we kunnen het’ worden afgegeven maar het risico van zelfbesmetting vrij beperkt zijn. Probleem: wat is logisch voor een madman als Poetin, een kat in het nauw?

Voor Joe Biden maakt het geen verschil, tactisch of strategisch, elk atoomwapen is grensoverschrijdend. Zich aan het ambigue afschrikkingsjargon houdend liet hij afgelopen donderdag in het midden welk „armageddon” ons en Poetin te wachten zou kunnen staan.

Er is wel te veel aandacht voor de connectie atoomwapens-annexatie van Oekraïense gebieden: bij oorlogshandelingen op ‘Russisch’ grondgebied zou Poetin naar kernwapens grijpen. Maar de Krim was dat natuurlijk al een tijdje, en daar vernietigde Oekraïne ook al Russische gevechtsvliegtuigen, op 9 augustus. ‘Geen bluf’ was ook geen primeur, want Poetin zei die woorden letterlijk al in zijn beruchte ‘Doomsday Speech’ op 1 maart 2018.

Conclusie: rode lijnen schuiven, houd het hoofd koel.

Overwinningsstrategie?

Ook na de sabotage van de Nordstream-pijpleidingen. Niemand zegt het hardop, maar alle vingers wijzen naar Russisch wangedrag. Een schandelijke schending van een vuurrode lijn, want je valt geen civiele infrastructuur aan. Het is echter zeer de vraag of de sabotage onder de bijstandsclausule (artikel 5) van de NAVO valt, want dat verdragsartikel spreekt niet van internationale wateren. Over de rand is het wel.

Of waren het de Amerikanen? Hoewel ik het vrijwel uitgesloten want pervers vind, moet ik toch onwillekeurig ook denken aan de voormalige Amerikaanse onderminister voor de luchtmacht, Peter Teets, die vlak na de Irakoorlog zei dat hij desnoods de Europese Galileo-satellieten uit de ruimte zou schieten als het Amerikaanse GPS-systeem er in oorlogstijd last van zou hebben.

Nóg een rode lijn: als de Amerikanen GPS-gestuurde munitie (Excalibur) gaan leveren aan Oekraïne, wie voert er dan oorlog?

Hoogleraar internationale betrekkingen John Mearsheimer schreef op 17 augustus in het prestigieuze maandblad Foreign Affairs dat de regering-Biden in april van het voorkomen van een Oekraïense nederlaag opschoof naar een overwinningsstrategie. Vindt de NAVO dat ook? Is minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra het daarmee eens? Hoe ver gaat het Westen?

Er bestaan natuurlijk ook nog andere middelen om Poetin te straffen voor zijn oorlogsmisdaden: juridisch, op afgelegen plaatsen in de wereld, met special forces, veteranen of vrijwilligers, en achteraf. Als Milosevic voor zijn daden in Scheveningen kwam te zitten, waarom dan niet ook ooit Poetin? Wie die mogelijkheden niet afweegt maar de Applebaumfactor – deze strijd moet hoe dan ook gewonnen worden want geen ‘gewone’ oorlog – sowieso al een reden tot ingrijpen vindt, moet die wel tegen die andere middelen en risico’s verantwoorden.