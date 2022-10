Brandstoftekort in Frankrijk neemt toe vanwege staking bij raffinaderijen

Door aanhoudende stakingen bij vier raffinaderijen en opslaglocaties van oliebedrijven TotalEnergies en ExxonMobil kampt Frankrijk met een toenemend brandstoftekort. Inmiddels is bij zo’n een derde van de Franse benzinestations sprake van voorraadproblemen, meldt het Franse ministerie van Energie zondag. Het personeel van de concerns staakt sinds twee weken om een hoger loon te bewerkstelligen.

Om een einde aan de staking te maken, heeft TotalEnergies zondag voorgesteld om de geplande salarisonderhandelingen van medio november te vervroegen naar oktober. Het bedrijf staat door de stakingen onder hevige druk. Sinds het begin van de acties is de nationale olieproductie met 60 procent teruggevallen, waardoor bij benzinestations lange rijen staan voor brandstof.

De Franse energieminister Agnès Pannier-Runacher meldt op Twitter de strategische olievoorraden van het land aan te wenden om het brandstoftekort tegen te gaan. Ze roept de oliebedrijven op om snel tot een oplossing te komen, zodat de Franse bevolking niet langer de gevolgen ervaart van de loonstrijd: „dit conflict moet eindigen”. Ook vraagt ze chauffeurs om niet te hamsteren, zodat iedereen de noodzakelijke hoeveelheid brandstof kan blijven tanken.

Bij de alarmcentrale van de ANWB kwamen de afgelopen dagen meerdere meldingen binnen van Nederlandse automobilisten die zonder brandstof zijn komen te zitten. De organisatie meldde zaterdag dat hulpvragen vooral afkomstig waren van Nederlanders in het noorden van Frankrijk en langs de Route du Soleil. De ANWB adviseert Nederlanders die nog naar Frankrijk reizen de tank te vullen in Luxemburg of België en in Frankrijk regelmatig te tanken op plekken waar dat mogelijk is. Vanwege de brandstofschaarste worden mensen met pech daarnaast enkel geholpen bij onveilige situaties langs de snelwegen.