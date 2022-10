419 meldingen van aardbevingsschade na bevingen Wirdum en Garrelsweer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft sinds de aardbevingen van zaterdag bij Wirdum en Garrelsweer 419 meldingen van schade ontvangen. Daarvan zijn 275 afkomstig uit het effectgebied van de twee bevingen, die een kracht hadden van 3.1 en 1.2. Ook zijn elf meldingen gedaan van een „mogelijk acuut onveilige situatie”, meldt het instituut zondag.

Bij tien van de elf meldingen van een acuut onveilige situatie is inmiddels bekeken of (aanvullende) veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Dit was niet het geval. De laatste melding die tot zondag 17.00 uur werd gedaan, wordt maandag nog beoordeeld. Bij 93 van de 419 reguliere schademeldingen hebben de indieners gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding, 326 schademelders willen dat een deskundige de schade komt opnemen.

De aardbeving met een kracht van 3.1 vond zaterdagnacht om 4.17 uur plaats bij het Groningse Wirdum. Het was de zwaarste beving die dit jaar is gemeten, hij staat in de toptien van zwaarste bevingen in het gaswinningsgebied. Even daarna, om 7.35 uur, volgde een naschok met een kracht van 1.2 bij Garrelsweer.

Twee weken geleden vonden in het noorden van Groningen in korte tijd ook al twee aardbevingen plaats, bij Uithuizen. Daarvan had de zwaarste een kracht van 2.7. In de twee dagen die volgden kwamen toen 335 schademeldingen binnen bij het IMG. In totaal keerde het instituut sinds de zomer van 2020 ruim 1,5 miljard euro aan schadevergoeding uit aan gedupeerden, waarvan ongeveer een miljard voor fysieke schade en een half miljard euro voor waardedaling van vastgoed.