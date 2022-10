Voormalig wielrenner Gerben Karstens (80) overleden

Oud-wielrenner Gerben Karstens is zaterdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan persbureau ANP. Karstens was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een succesvolle wielrenner: zo won hij etappes in alle drie de grote wielerrondes.

In 1964 won Karstens een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen voor het onderdeel ploegentijdrit. In de Tour de France van 1974 droeg hij twee dagen de gele trui. In totaal won hij zes keer een etappe tijdens de Tour, onder andere de slotetappe op de Champs-Élysées in Parijs in 1976. Daarnaast won hij veertien keer een etappe tijdens de Ronde van Spanje en een etappe tijdens de Ronde van Italië.

Karstens zal daarnaast herinnerd worden vanwege zijn grappen en grollen tijdens wedstrijden. Hij had daarom ook wel de bijnaam ‘de clown’. In een interview met regionaal dagblad BN DeStem in 2017 zei hij dat hij als „een dolle hond” door het leven ging. Maar hij was ook serieus over zijn prestaties: „In mijn hele carrière is er nooit een man geweest die meekon in mijn wiel als ik demarreerde. Mensen denken dat de sprint mijn sterkste wapen was. Niet dus. Mijn sterkste wapen was altijd op tijd weggaan. Zoals die keer op de Champs-Élysées.”

Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct. Hij overleed zaterdag in de Noord-Brabantse plaats Dongen.