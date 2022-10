Rus ontkwam aan sanctielijst door communicatiefout ministerie

De rijksoverheid heeft verzuimd Nederlands vastgoed van een Russische zakenman op de Europese sanctielijst te bevriezen nadat de ondernemer zichzelf bij een ministerie had gemeld.

Op 1 september jongstleden deden advocaten namens Arkadi Volozj melding van het bezit van diens herenhuis aan het Amsterdamse Vondelpark. Volgens een commissaris van het door Volozj opgerichte bedrijf Yandex wilde de Rus zich aan de regels houden.

Pas na een publicatie in NRC verscheen deze week een ‘aantekening’ in het Kadaster, waarmee duidelijk is dat de overheid heeft ingegrepen.

Officieel was het pand gekocht door een vennootschap op de Maagdeneilanden

Volozj kocht zijn herenhuis in de Vossiusstraat in twee delen, in 2018 en 2019. Sinds juni dit jaar staat zijn naam op de Europese sanctielijst.

De Nederlandse ambtenaren vonden het pand niet op eigen kracht. Het is volgens de officiële papieren aangekocht door een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden.

Begin september stuurden advocaten van het kantoor DLA Piper namens Volozj een mailtje naar het e-mailadres sancties@minfin.nl. Daarin somden ze diens Nederlandse bezittingen op: de twee delen van het huis aan de Vossiusstraat en een minderheidsbelang in Yandex, een Russische internetbedrijf waarvan Volozj de oprichter is en dat op papier in Nederland is gevestigd.

Een dag later ontvingen de advocaten een ontvangstbevestiging van het ministerie van Financiën, dat is ingezien door NRC.

Verkeerde loket, meneer

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg de informatie niet doorgestuurd, terwijl dat ministerie de handhaving van de sancties in Nederland coördineert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat een vastgoedlijst bijhoudt, liet NRC eind september weten ook geen signaal van Financiën te hebben ontvangen.

Pas sinds 5 oktober - twee dagen nadat NRC over het pand publiceerde - draagt het herenhuis van Volozj het stempel ‘bevroren’. „Het heeft wat langer geduurd om de informatie bij ons te krijgen omdat de gesanctioneerde persoon zijn bezit bij het verkeerde loket had gemeld”, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

„Dat is raar”, zegt Rogier Rijnja namens Yandex. „Het ministerie van Financiën zegt: we hebben het bericht ontvangen en doorgestuurd. Als burger kun je dan niet weten dat je aan het verkeerde loket hebt gestaan.” Rijnja benadrukt dat hij niet namens Volozj spreekt maar namens Yandex. De Rus stapte op als bestuursvoorzitter van Yandex nadat hij op de sanctielijst terechtkwam.

Nu het pand is bevroren, mag Volozj zijn herenhuis niet meer verkopen of verhuren tot hij van de sanctielijst af is. Zelfs een aannemer of loodgieter laten langskomen voor verbouwing of onderhoud is niet toegestaan.