PvdA-leider deemoedig over kwestie-Arib, maar partijleden houden veel vragen

Age Halma uit Driebergen is maar om één reden naar de Politieke Ledenraad van de PvdA in Apeldoorn afgereisd: de kwestie-Arib. Hij wil „uitleg, genoegdoening en een spijtbetuiging” over de wijze waarop het door hem zeer gewaardeerde Tweede Kamerlid Khadija Arib zowel door het presidium van de Kamer als de eigen fractie „voor de bus is gegooid”. De politieke leiding van de Kamer besloot vorige week een extern onderzoek naar Arib in te stellen na klachten over grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als voorzitter van de Tweede Kamer. Dat vertrouwelijke besluit was via NRC uitgelekt.

„Hoe de zaak ook in elkaar zit”, zegt Halma, „je moet als fractie voor je eigen mensen gaan staan.” Hij vindt dat fractievoorzitter Attje Kuiken deze zaterdag zich hier openlijk voor moet verantwoorden. „Want wij, leden van de Partij van de Arbeid, zijn plaatsvervangend óók gekwetst. Ik hoop dat Attje zich met een liefdesverklaring weer achter Khadija weet te scharen.”

Het stond aanvankelijk niet op de agenda maar de ledenraad in het Orpheus Theater werd gedomineerd door de affaire rond Arib. Tot grote spijt van veel aanwezige leden had zij vorige week zaterdag besloten na 24 jaar het Kamerlidmaatschap op te zeggen omdat zij zich slachtoffer voelde van een ‘politieke afrekening’ door de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) én door het gebrek aan steun door haar eigen fractie. „Dat laatste heeft bijgedragen aan mijn besluit”, had Arib geschreven in haar afscheidsverklaring.

Attje Kuiken nam bij haar publieke verantwoording voor de ongeveer vierhonderd partijleden een deemoedige houding aan. „Alles wat ik zelf niet goed heb gedaan is pijnlijk en verdrietig, en dat trek ik me aan.” En: „Het is pijnlijk dat Khadija zich niet gesteund heeft gevoeld.” Achteraf gezien, zei ze, had ze „natuurlijk misschien wel” de brief moeten ondertekenen die een aantal andere partijen naar het presidium had gestuurd met de vraag om opheldering. Het was die brief van onder meer de SP en Partij voor de Dieren, waarover Arib in haar afscheidsbericht had geschreven: „Het valt me zwaar dat mijn fractiegenoten ontbreken onder deze brief.”

Selectieprocedure

Het viel op dat Kuiken bij haar uitgebreide beantwoording van vragen door bezorgde leden steeds benadrukte dat de onrust over de managementstijl van Arib afkomstig waren van medewerkers „van de Tweede Kamer”. „En niet van medewerkers van onze fractie of de PvdA”. Ze wilde hiermee het beeld wegnemen dat de arbeidsrelatie met Arib ook binnen de partij moeizaam of onveilig is geweest. NRC berichtte donderdag dat ook binnen de PvdA al jarenlang bekend is dat veel medewerkers grote moeite met Arib hadden. Toch keerde ze als populair politicus steeds terug op de kandidatenlijst.

Twee vragenstellers stelden dit in Apeldoorn aan de orde: hoe zit het met de waarborgen voor een veilige werkomgeving binnen de PvdA? En hoe kunnen potentiële gezagsproblemen bij de selectie van kandidaat-Kamerleden in de toekomst worden voorkomen? Kuiken reageerde wat geprikkeld op die laatste vraag: „U impliceert dat er een probleem was bij de selectieprocedure in 2016. Dat was niet zo. Er waren toen géén klachten van medewerkers.”

Volgens Kuiken blijkt uit recent uitgevoerd intern tevredenheidsonderzoek dat medewerkers bij de PvdA-fractie tevreden zijn over de sfeer op de werkvloer. En mochten er toch meldingen van onveiligheid komen, bezweerde de fractieleider, „dan moeten we die heel serieus nemen”.

Khadija Arib kreeg van de Ledenraad een luide (maar zittende) ovatie

Aan het einde van de vragensessie stelde een geïrriteerd partijlid voor – hij had lang staan wachten om aan het woord te komen – om middels een motie op de ledenraad steun te betuigen „voor de mens Khadija Arib”. Omdat het reglementair niet was toegestaan om nog moties in te diende, vroeg partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent in plaats daarvan om een „groot applaus voor de mens Khadija en de pijn die ze nog ervaart”. Er volgde een luide (maar zittende) ovatie.

Daarmee was zeker nog niet alle stoom over de pijnlijke kwestie rond het populaire Kamerlid Arib afgeblazen. Er is nog altijd woede en frustratie over vooral de wijze waarop het presidium de kwestie rond het voorgenomen integriteitsonderzoek heeft aangepakt. „Ook ik heb geen antwoord op alle vragen over het proces die bij onze leden leven”, zei Kuiken na afloop. „Ik zal die zeker doorgeleiden naar het presidium – want die vragen heb ik óók. Dat heb ik vandaag ook duidelijk willen maken.”

Age Halma uit Driebergen uit Driebergen was na afloop niet tevreden. Ja, het was goed dat leden al hun vragen aan Kuiken hebben kunnen stellen, maar er is voor hem nog veel te veel onduidelijk. Bovendien – en dat was wat hij had willen horen – was de lof die partijleider Kuiken over Arib uitte in zijn ogen „zwak en slap”. „Kuiken sprak vooral over de mens Arib, niet over wat ze als Kamerlid allemaal heeft betekend.”