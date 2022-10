Wat ik deze week geleerd heb? Dat je na het zuipen niet moet vechten. Omdat je dan niet meer weet wie wie heeft doodgeschopt. Misschien ben je het zelf wel geweest. Niet de dooie, maar de dader. En dat kan je dan niet trots in je cv zetten. Zo zielig voor die geriatrische Gooise kakkertjes, dat ze totaal vergeten zijn wat er vorig jaar gebeurd is op Mallorca. Maar het is ook alweer zo lang geleden. Ze wisten toen wel dat ze de volgende ochtend met spoed het eiland moesten verlaten en dat hun papa’s & mama’s onmiddellijk de beste advocaten mochten bellen. Dus hun kortetermijngeheugen was toen nog goed.

Gelukkig wonen die advocaten meestal ook in het Gooi. Dus het kon over de heg geregeld. Of aan de bar van een van de gezellige hockeyclubs. Of bekokstoofd bij hole negen van de Hilversumsche Golf Club. Het advies was in elk geval eensluidend: allemaal bek dicht! En wat goed dat die keurige ouders ook zo schitterend zwijgen. Als het graf van Carlo Heuvelman.

Wel gezellig dat de uitdrukking ‘daar heb ik geen actieve herinnering aan’ te pas en te onpas door de rechtszaal schalde. Daar mag onze premier apenpokkentrots op zijn. Dat hij een landelijke trend heeft gezet. Gefeliciteerd Mark. Echt geweldig.

Losers. Dat is het enige dat door mijn hoofd schalt als ik over deze verdrietige zaak lees. En dan heb ik het niet alleen over die sneue jongetjes.

Over losers gesproken: dinsdagavond zag ik mijn clubje Ajax afgedroogd worden. Het was Napels zien en dan sterven. Of ik tot het einde gebleven ben? Natuurlijk. Al die duizenden mooiweersupporters, die bij 1-4 met de clubshawl tussen de benen het stadion alvast verlieten, zal ik goed onthouden. Bij het volgende succesje hoeven ze me niet triomfantelijk op de schouder te kloppen.

Uiteraard zitten de beste stuurlui bij dit soort voetbalrampen op de tribune. De Ajax-trainer moet er als eerste uit. Omdat hij zijn melkgebit nog heeft. Alfred Schreuder houdt namelijk niet van wisselen. En hij komt uit Barneveld!

Waar dat laatste op slaat? Ze denken daar raar. In de Veluwse broedgemeente stoppen ze 72.000 kippen dicht op elkaar in een hal zonder daglicht en ze weten zeker dat die beestjes zielsgelukkig zijn. Hun God ziet dat het goed is.

Maar, terug naar de harde kern, er moet bij Ajax met spoed iets gebeuren. De ouwe knarren moeten eruit. En iedereen weet dat dat nooit zachtzinnig gaat. Dus dat wordt een klusje voor Khadija Arib. Zij gooit mensen zonder enig zinnig argument rücksichtslos uit de basis. Geen zachte heelmeester dus. En daar hebben we in de Johan Cruijff Arena op dit moment behoefte aan. Daarbij heeft Arib voorlopig alle tijd.

En Caroline van der Plas? Dat lijkt me geen goede keuze. Voor je het weet zet ze keeper Pasveer in de spits omdat hij zo’n schitterende assist aan die speler van Napoli gaf. Was dat matchfixing? Ik zeg niks.

Maar geen Caroline dus. Het zou namelijk kunnen dat ze de verkeerde spelregels leest en dat ze bij een overtreding in de zestien om een strafcorner roept. Daarbij wil ik dat ze voorlopig in de Tweede Kamer blijft. Anders valt er voor ons niks meer te lachen. Maar als ik boer was zou ik zo langzamerhand toch iemand anders vragen. Jesse Klaver bijvoorbeeld. Die las het rapport van Remkes namelijk beter dan de rest.

De boeren kunnen ook kiezen voor Johan Remkes zelf met zijn rustieke boerenkiespijnkop en zijn murmelende praatjes. Schitterende stripfiguur, die ook voor Ajax goed zou zijn. Maar dan als voorzitter of commissaris. Dat hij aan de leden uitlegt dat een voetbalclub moet winnen op het veld en niet op de bank. Saldi zijn bijzaak. Doelpunten! Daar gaat het om.

Maar ik vrees dat ze bij Ajax kiezen voor een topadvocaat. Misschien wel een uit de Mallorcazaak. Eentje die glashard zegt: „Met 1-6 verloren? Dat zijn uw woorden. Ik was er wel bij, maar heb de wedstrijd niet gezien. Bewijs het maar!”

