Onderzoek in Washington: ‘Meisje met de Fluit’ is niet van Vermeer

Het schilderij ‘Meisje met de Fluit’, een werk in de collectie van de National Gallery of Art in Washington dat werd toegeschreven aan de Nederlandse schilder Johannes Vermeer, blijkt niet van de zeventiende eeuwse meester te zijn. Dat heeft onderzoek uitgewezen, heeft het museum vrijdag verklaard.

Deskundigen twijfelden al jaren of het doek van de hand was van Vermeer (1632-1675), omdat het er niet goed genoeg uitzag, schrijft The Washington Post. Volgens een team van curatoren, conservatoren en wetenschappers die het schilderij hebben onderzocht, is het gemaakt door „iemand in de omgeving van Vermeer, niet door de Nederlandse kunstenaar zelf.”

Het schilderij, een van vier werken in de collectie van de National Gallery die aan de Vermeer worden toegeschreven, is in een laboratorium onderzocht met moderne technieken. Dat onderzoek werd mogelijk gemaakt door de coronapandemie, toen het museum voor langere tijd de deuren moest sluiten, legden medewerkers van het museum vrijdag uit op een persconferentie.

De uitvoerige analyse van het doek heeft volgens curator Marjorie Wieseman van de National Gallery, geleid tot een „exponentiële toename van ons begrip van het werkproces van Vermeer”. Dat „heeft ons in staat gesteld om vast te stellen dat ‘Meisje met de Fluit’ niet door Vermeer is geschilderd.”

Grofgemalen pigmenten

Vergeleken met een ander werk van Vermeer in de collectie, ‘Meisje met de rode hoed’, bleek bijvoorbeeld dat de verf van ‘Meisje met de Fluit’ op een heel andere manier is aangebracht. Waar bij het eerste werk grofgemalen pigmenten werden gebruikt voor de onderlagen en fijngemalen pigmenten voor de bovenste lagen, zoals Vermeer deed, is dat bij het laatste andersom. Daardoor is het oppervlakte veel korreliger. Ook zijn er fragmenten van borstelharen gevonden, wat erop wijst dat de schilder een oude of slechte kwast gebruikte.

„De kunstenaar heeft een conceptueel begrip van hoe Vermeer zijn schilderijen opbouwde, maar mist dezelfde finesse”, aldus Wieseman. Volgens de onderzoekers zou de maker van het doek, waarop dezelfde materialen aanwezig zijn, een student van Vermeer kunnen zijn, of een amateur die les van hem kreeg. Dat roept wel nieuwe vragen op, want de Delftse meester wordt beschouwd als een kunstenaar die zonder assistenten werkte.

De ontdekking is onthuld aan de vooravond van de opening van de expositie ‘Vermeer’s Secrets’ bij de National Gallery of Art, die tot 8 januari duurt. Daarna worden de Vermeers in de collectie van het museum uitgeleend aan het Rijksmuseum in Amsterdam voor de grootste overzichtstentoonstelling van Vermeer ooit, van 10 februari tot 4 juni 2023. Er zijn slechts ongeveer 35 bekende werken van Vermeer in de wereld.