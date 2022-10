Gouverneur: massagraf aangetroffen in heroverde plaats Lyman

Oekraïense autoriteiten hebben in de onlangs heroverde oostelijke plaats Lyman een massagraf aangetroffen. Het is onduidelijk hoeveel lichamen zich in het graf bevinden. Dat heeft de regionale gouverneur Pavlo Kirilenko vrijdag verklaard, meldt Reuters.

Een hoge Oekraïense politiefunctionaris heeft volgens het Oekraïense persbureau Ukrinform gezegd dat het om 180 lichamen zou gaan. Oekraïense troepen hebben Lyman, in de regio Donetsk, afgelopen zaterdag heroverd op de Russen.

Oekraïense autoriteiten hebben Russische strijdkrachten er herhaaldelijk van beschuldigd wreedheden te hebben gepleegd in bezet gebied. Moskou ontkent die aantijgingen. Vorige maand werden de lichamen van 436 personen opgegraven in Izjoem, nadat die noordoostelijke stad was bevrijd. De meesten van hen leken volgens plaatstelijke functionarissen door geweld om het leven te zijn gekomen.

Kirilenko, de gouverneur van Donetsk, schreef op Telegram dat autoriteiten in Lyman „een massagraf” te hebben gevonden „waarin volgens plaatselijke informatie zowel soldaten als burgers zouden zijn aangetroffen. Het precieze aantal moet nog worden vastgesteld.” Kirilenko maakte ook melding van een tweede locatie waar 200 graven zijn gevonden. Daarbij zou het gaan om burgers.