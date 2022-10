Nyck de Vries is gekomen waar hij naar eigen zeggen thuishoort: de Formule 1

Hij stond met een cappuccino in de handen naar de Formule 3-race op Monza te kijken toen hij telefoon kreeg. Of hij zich alsjeblieft per direct met raceoverall en helm wilde melden bij het team van Williams. Vaste coureur Alexander Albon was geveld door een acute blindedarmontsteking en als reservecoureur van motorleverancier Mercedes was de keuze nu op hem gevallen.

Het was een onverwacht debuut voor Nyck de Vries, begin september in Italië. Veel tijd om zich voor te bereiden had hij ook niet. Het was immers al zaterdagochtend toen zijn telefoon ging, waardoor de 27-jarige coureur uit Friesland slechts één vrije training de tijd had om te wennen aan de Williams FW44 en uit te vogelen waar alle knopjes op het stuurwiel voor dienden.

Des te knapper was het dat hij zich vóór zijn ervaren teamgenoot Nicholas Latifi kwalificeerde. Door een reeks aan straffen voor andere coureurs begon hij op zondag als achtste aan de race. Hij verloor uiteindelijk één plekje, maar finishte de race keurig als negende. Daarmee scoorde De Vries meteen twee WK-punten, terwijl Latifi (afgevlagd als vijftiende) al het hele seizoen op nul staat.

Rijderscarrousel

De Vries stond al op de shortlist bij een aantal teams voor 2023, maar zijn prestaties in Monza schroefden zijn marktwaarde verder op. De formele aankondiging dat hij volgend jaar uitkomt voor AlphaTauri, het B-team van Red Bull, is dan ook de logische conclusie van een periode waarin zijn naam steeds nadrukkelijker genoemd werd.

Uiteindelijk heeft De Vries zijn zitje te danken aan een rijderscarrousel die begon met Sebastian Vettel. De Duitser is al enkele jaren geen schim meer van de geweldenaar die bij Red Bull vier keer op rij wereldkampioen werd, maar dat succes bij Ferrari en Aston Martin niet kon herhalen. Zijn beslissing om na dit seizoen te stoppen brachten de dominostenen in beweging.

Vettels vervanger bij Aston Martin werd tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die vertrok bij Alpine. De Franse formatie dacht dat het een vervanger had in Oscar Piastri, de Formule 2-kampioen van 2021 en oogappel van de Alpine-academie. De Australiër had echter andere ideeën en tekende bij McLaren, waardoor Alpine op zoek moest naar een andere rijder.

Dat werd uiteindelijk de Fransman Pierre Gasly, waarmee er weer een stoel vrijkwam bij AlphaTauri naast de jonge Japanner Yuki Tsunoda. AlphaTauri wilde het Amerikaanse talent Colton Herta vastleggen, maar die kreeg ondanks zeven IndyCar-zeges op zijn naam geen superlicentie. Volgt u het nog? Een lang verhaal kort: de tegenslag voor Herta was het geluk van De Vries.

Omwegen

Daarmee komt hij nu in dezelfde Red Bull-familie terecht als Max Verstappen, die zijn Formule 1-carrière ook begon bij het juniorteam van de drankjesfabrikant. De weg naar de koningsklasse duurde voor De Vries echter beduidend langer dan voor Verstappen, die al op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakte. De Fries had een paar omwegen nodig maar is nu alsnog aanbeland waar hij, zoals hij in 2018 tegenover NRC stelde, thuishoort.

Interview met Nyck de Vries (2018): ‘Ik ben honderd procent Formule 1-waardig’

Het raceweekend in Monza bewees bijvoorbeeld dat Nyck de Vries een betere coureur is dan Latifi. Maar wie hem al even volgt, wist dat eigenlijk al. In 2019 won hij de Formule 2-titel, waarbij de Canadees zijn voornaamste tegenstander was. De kwestie was dat het al zijn derde seizoen in de klasse was, en de tegenstand beduidend minder dan in eerdere jaren.

Ga maar na: in 2018, als tweedejaars, moest De Vries zich gewonnen geven tegen rookies George Russell en Lando Norris, die inmiddels furore maken bij Mercedes en McLaren in de Formule 1. Bovendien had hij in de Formule 2 de reputatie dat hij soms moeite had om zijn banden in goede conditie te houden.

Tel daarbij op dat De Vries, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Latifi, financieel weinig te bieden had aan Formule 1-teams, en een teleurstellend carrièreverloop tekende zich af. Lange tijd leek hij zich te scharen in het rijtje Davide Valsecchi en Fabio Leimer, als een van de weinige Formule 2-kampioenen die nooit de Formule 1 haalden.

Volop kansen

Maar De Vries schakelde om. Hij verdiende een fabriekscontract bij Mercedes, mocht racen in de elektrische raceklasse Formule E en werd daar in het seizoen 2020-21 de eerste Nederlandse wereldkampioen in de autosport. Ook deed hij ervaring op in de langeafstandsracerij en nam een aantal keer deel aan de 24 uren van Le Mans. Bij een IndyCar-test in Amerika maakte hij direct indruk, maar De Vries hield die boot af.

Zijn dienstverband bij Mercedes leverde hem immers ook een reserverol in de Formule 1 op. Toto Wolff, de grote baas bij Mercedes, gaf aan dat hij De Vries indien mogelijk graag aan een racestoel zou helpen. Nu is het zover en de Nyck de Vries die bij AlphaTauri instapt, is een veel completere coureur dan de rijder die in 2019 de Formule 2-titel won.

Er liggen volgend jaar volop kansen op meer. Teamgenoot Tsunoda is soms snel, maar heeft nog veel twijfelaars aan zijn zijde. Daarachter is het voorlopig dun gezaaid wat betreft Red Bull-talenten. Formule 2-coureurs Dennis Hauger en Liam Lawson moeten nog meer laten zien, terwijl de piepjonge Fransman Isack Hadjar uit de Formule 3 nog niet klaar is voor het grotere werk.

Kortom, De Vries weet wat hem te doen staat in 2023. Als hij zijn riante ervaring goed toepast en Tsunoda afgetekend verslaat, dan gloren er nieuwe mogelijkheden. Wie weet zien de Nederlandse racefans op termijn zelfs een Double Dutch bij Red Bull Racing.