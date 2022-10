Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af richting Japan

Noord-Korea heeft in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd in de richting van Japan. Dat melden Japanse media en internationale persbureaus. Het is de zevende keer in twee weken tijd dat Noord-Korea raketten afvuurt. Dat heeft de afgelopen tijd al tot felle reacties geleid van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

De raketten zouden in zee buiten de territoriale wateren van Japan terecht zijn gekomen. Volgens de Japanse minister van Defensie, Toshiro Ino, bereikten de projectielen een hoogte van 100 kilometer en legden ze zo’n 350 kilometer af. Japanse autoriteiten proberen te achterhalen om wat voor raketten het precies gaat. Ook wordt onderzocht of ze vanaf een onderzeeër zijn gelanceerd.

Volgens Noord-Korea zouden de raketproeven nodig zijn uit „zelfverdediging” tegen Amerikaanse militaire dreiging, meldt persbureau Reuters. De regering in Pyongyang beweert dat de lanceringen de veiligheid van landen en regio’s in de buurt niet in gevaar hebben gebracht.

Afgelopen dinsdag vloog voor het eerst in vijf jaar tijd een Noord-Koreaanse raket over Japan heen. Burgers werden opgeroepen om te evacueren en dekking te zoeken. Als reactie op de lanceringen vanuit Noord-Korea hebben de VS en Zuid-Korea ook raketten afgevuurd. Daarnaast zijn er militaire oefeningen op zee gehouden.