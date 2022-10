Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Zouden mensen eindelijk meer uren gaan werken in Nederland? Stiekem hopen ziekenhuisdirecteurs en kinderopvangmanagers dat het kabinet rustig aan doet met de koopkrachtreparatie. Want misschien geeft dit inflatiemonster eindelijk wat verlichting als het gaat om het structurele tekort aan verplegenden, verzorgenden, onderwijzenden en zonnepaneelmonteurs.

Of mensen echt meer gaan werken is maar de vraag. Cultuur is een niet te onderschatten factor in de besluitvorming. Het is als zwemwater dat onopgemerkt aan je armen en benen trekt. Gezinnen besparen nog liever op uitjes en een behaaglijk binnenklimaat, dan dat ze de kinderen vaker wegbrengen.

Journalist Tamar Stelling zette de cijfers nog eens onder elkaar voor De Correspondent. Alle oorzaken van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (opleidingsniveau, seksistische managers, overheidsbeleid) zijn afgenomen; de enige factor die overblijft is de babyboete voor (heteroseksuele) vrouwen. Zodra zij kinderen krijgen, gaan ze minder werken, gelijk een natuurwet. Je kunt vrouwen aan hun haren naar de top trekken, voortrekken bij de Nobelprijs voor de Literatuur en andere prijzen, voorrang geven bij vacatures en quota instellen – als thuis het verschil niet wordt gemaakt, is het trekken aan een dood paard.

Overigens werd er thuis wel degelijk vooruitgang geboekt: dankzij magnetron, afwasmachine en anticonceptiepil hielden vrouwen zeeën van tijd over. Maar die tijdwinst werd grotendeels teniet gedaan door de kinderen. Ze zijn minder talrijk – en toch nemen ze meer tijd in. In de hele westerse wereld brengt de huidige generatie ouders, hoogopgeleide moeders voorop, twee tot vier keer zoveel tijd door met hun kinderen als hun ouders met hen deden.

Hoe kan dat? Zouden veel mensen het toch leuker vinden om een legokasteel te bouwen met hun kind dan om het internet uit te lezen over het amylopullulanase van Gardnerella vaginalis, zoals ik? Of gelooft een aanzienlijk deel van mijn leeftijdsgenoten dat een intensievere opvoedstijl betere kinderen oplevert? Dat kan ook.

Dat, door hen voortdurend lastig te vallen met allerlei moralistische lessen over samenwerken, kunst, liefde en de natuur, zij evenwichtiger worden en dat zij, met een beetje extra begeleiding, dan ook nog eens die griezelige mbo kunnen vermijden. Puur evolutionaire / economische oorzaak dus, een investering die rendeert.

De wetenschap is hier trouwens behoorlijk ambivalent over. Er is schrikbarend weinig verschil in intellect of persoonlijkheid tussen opvang-, kostschool- en schootkinderen. Ze lijken zich weinig aan te trekken van al die investeringen.

Ik vrees dat we vooral meer tijd met onze kinderen doorbrengen door het diepgewortelde geloof dat het nu eenmaal zo hoort. Omdat het deugdzaam is. Net zoals je je eigen band hoort te plakken, je je eigen huis hoort te stofzuigen, je je eigen maaltijden hoort te koken, hoor je voor je eigen kinderen te zorgen.

Het was nota bene opperfeminist Anja Meulenbelt die zich vorige week in NRC hardop afvroeg waarom een mens kinderen heeft als je ze alleen maar uitbesteedt? Ik vraag me af hoeveel van de winst die ze voor vrouwen boekte met haar feminisme, ze teniet doet met deze ene, vrouwondermijnende vraag. Heeft ze minder begrip voor de beslissing van een voltijdwerkende vrouw om moeder te worden dan voor de deeltijdwerkende vrouw die hetzelfde doet?

Die vraag leidt ons terug naar de allerdiepste overtuiging, dat je als vrouw bij je kinderen hoort en je een mindere moeder bent wanneer je ze ‘uitbesteedt’.

We laten die folklore gewoon even links liggen. Wanneer je er als moeder de komende tijd niet onderuit kan om meer te werken, weet dan hoe diep cultureel ingegeven de beslissing sowieso was om tot nu toe minder te werken. En weet dat de precieze hoeveelheid uren die je met je kinderen doorbrengt uiteindelijk volstrekt irrelevant is. De enige vragen die ertoe doen: zijn de kinderen veilig? Kennen ze rust en regelmaat? Hoe is de sfeer in huis? Heb je een goede band met ze?

De rest, het zeewater dat aan je armen sleurt, de stemmetjes, zelfs wanneer ze van überfeministen komen, moet je gewoon negeren.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.