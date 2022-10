Je kunt soms op zoek zijn naar bemoedigende woorden en zo kwam het dat ik online door oude boeken bladerde die milde wijsheid beloofden. Hoe komt een mens tot groei en verandering, dat wilde ik wel eens weten. Het antwoord kwam van toneelschrijver Tony Kushner. In zijn toneelstuk Angels in America uit 1991 zegt de mormoonse Hannah dat verandering iets met God van doen heeft.

„God splijt de huid met een gekartelde duimnagel van keel tot buik en plempt er dan een grote vuile hand in, hij grijpt je bloederige organen vast en ze glippen weg om aan zijn greep te ontkomen, maar hij knijpt hard, hij houdt vol, hij trekt en trekt tot al je ingewanden eruit zijn gerukt en de pijn! Daar kunnen we het niet eens over hebben. En dan propt hij ze terug, vuil, verstrengeld en kapot. Het is aan jou om jezelf dicht te naaien.”

Dit was nuttig. Er zijn dagen waarop ik deze tekst zou kiezen voor de avondmis, als ik die zou moeten verzorgen. Volgens Hannah loop je na zo’n ingreep rond als „gemangelde ingewanden die doen alsof” en dat is vrij juist getroffen. En dan ben ik nog een van de fortuinlijkste mensen ter wereld, natuurlijk. Man, wit, hetero en zo. Levend in vredestijd in een nog altijd welvarend land, met goede genen, al mijn haar en tanden nog, en volop kansen.

Waarom zocht ik naar bemoediging? Dat was omdat ik onlangs een abonnement heb genomen op de zoveelste nieuwsbron. Opeens kan mijn maag al het nieuws niet meer aan. Mijn ingewanden protesteren. Dat komt niet alleen door het wereldnieuws, oorlog, machtsverschuiving, honger, terreur, maar vooral ook door de verontreinigde onderstroom van al die fortuinlijke en fatsoenlijke mensen die hun invloed aanwenden om hun eigen belangen veilig te stellen.

Corruptie. Witwassen. Kaaimaneilanden. „Rechterhand Franse president verdacht van fraude.” „Antifraudebureau onderzoekt lobby voormalig Eurocommissaris voor Über.” „Provincie Zuid-Holland verkocht sterk verontreinigd natuurgebied in Haringvliet aan Natuurmonumenten.” Door de media toert een eindeloze stoet sjoemelaars, ritselaars, Sywert van Liendens wier bestaan je probeert te negeren, maar die zich in alle vormen en gedaanten aan je opdringen.

Dat ze zich opdringen komt niet door henzelf natuurlijk, ze kijken wel uit, maar door de onderzoekers die hun machinaties onthullen en ontmaskeren in de media. Die onthullingsdrift creëert een beeld van de mensheid waarvan je hoopt dat kinderen en jonge mensen het nooit onder ogen zullen krijgen. Kranten, tijdschriften en nieuwssites spannen samen om de jeugd het slechtste in de mensheid voor te schotelen; al gauw blijkt iedereen schuldig.

Als nutteloze toeschouwer kun je proberen de ellende te blijven negeren, zolang je er niets zinvols tegen kunt doen, en je kunt stug doorwerken, in de illusie dat de wereld daarmee gediend is. Je kunt zelfs de echte slechtheid doodzwijgen, in de hoop dat de grote boeven bij gebrek aan erkenning hun leven zullen heroverwegen. „Mir fällt zu Hitler nichts ein”, zei de Oostenrijkse schrijver Karl Kraus.

Maar hoe lang houd je dat vol? Ook Karl Kraus gebruikte zijn plaisanterie over Hitler als aanloop tot een tirade over oorlog, corruptie, domheid en onverschilligheid. En omdat je nooit kunt weten of je stem niet bepalend zal zijn voor het verdere verloop van de geschiedenis, ben je bijna verplicht van je te laten horen. De rechterhand van de Franse president verdacht van fraude? Zeg er iets van!

En zo ontstaat als tweede afgeleide van het geritsel een eindeloze stroom reacties op de onthullingen. Iedere nutteloze toeschouwer voelt zich geroepen de eigen verontwaardiging op te voeren als een credo. Kijk mij eens onthutst zijn. Wie niet voor onverschillig wil worden versleten, spuwt de afschuw uit op de stoep van de maatschappij. Dus bouwt zich in de ether en de kolommen een hiërarchie op van schuldig en onschuldig. Dag in, dag uit. Tot misselijkmakends toe.

Tijd om jezelf weer dicht te naaien. Hartverscheurende berichten gelezen, maag omgekeerd, en dan God, die de zooi weer zo’n beetje op zijn plaats heeft gepropt: je moet voorwaarts. Een cultuur kan niet bestaan uit het uiten van afschuw en verontwaardiging. Dat is ook een credo en minstens zo goed als het tegenovergestelde. Een cultuur kan niet alleen bestaan uit kritiek op anderen, er zal ook een positief doel aan de horizon moeten fonkelen. Al was het maar vrede.

Door alle aandacht voor de pathologie zou je haast vergeten hoe de gezonde toestand in het leven eruit ziet. De stoet van fraudeurs en boeven mag denken dat het leven om bedrog draait, de rest van de mensheid heeft vitalere doelen. Zit dan vooral ook zelf niet zo te zeuren, zeg ik tegen mezelf. Stop je hart terug in je borstkas. Ga aan het werk.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl