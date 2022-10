Ik ben in Artis en vang een gesprek op van een groepje jongens van een jaar of 15. De ene schampert: „Ik had deze tijd ook kunnen gebruiken voor mijn Duo werkstuk.” Waarop een ander zegt: „Ja man, maar olifanten!” De andere jongens knikken instemmend.

