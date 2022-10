Grote explosie op de Krim-brug, oorzaak onduidelijk

Op de Krim-brug heeft zaterdagochtend een grote explosie plaatsgevonden. Dat melden lokale media van het Russische schiereiland. Volgens het Russische staatspersbureau Tass is de oorzaak een brandstoftank die in brand zou zijn gevlogen, maar volgens lokale media zou een vrachtwagen op de brug zijn geëxplodeerd. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

De explosie, die volgens getuigen kilometers verderop te horen was, vond zaterdag rond 06.00 uur (lokale tijd) plaats terwijl een trein over de burg reed. Op beelden is te zien dat enkele wagens van de trein in brand staan. Ook een deel van de wegbrug, die parallel loopt met de treinsporen, is ingestort. Op beelden is te zien dat er op meerdere plekken brand is uitgebroken en dat delen van de brug in het water zijn gezakt.

De Krim-brug verbindt het Russische vasteland met het in 2014 geannexeerde eiland de Krim. De brug is essentieel voor het leveren van militaire goederen en stond bekend als doelwit van Oekraïense troepen. De afgelopen maanden heeft Rusland extra bescherming ingezet om de brug te beschermen tegen een aanval.

Dit bericht wordt aangevuld.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Gouverneur: massagraf aangetroffen in heroverde plaats Lyman