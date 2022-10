Geboren op de boot uit Indië

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Na het einde van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in bracht het stoomschip de Ranchi in 1950 Indische Nederlanders en KNIL-militairen naar Nederland. Aan boord werden 37 kinderen geboren. Documentairemaker Joost Wilgenhof spoorde ze allemaal op.

In De Ranchi Baby’s vertelt hij het verhaal van vijf Ranchi-families. Hoe gaan zij om met de koloniale erfenis? Heel verschillend, zo blijkt uit hoe kinderen van KNIL-soldaten Martin en Chris over hun vaders spreken. Martin spreekt over de zijne als „held”, Chris noemt die van hem „moordenaar”. Aangevuld met gesprekken met historica Esther Captain geeft de podcast een goed beeld van het dekolonisatieproces.

De Ranchi Baby’s, 6 afl. van zo’n 45 min, Autres Directions/ Aldus/ / NTR.