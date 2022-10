Ga gi-ga-groen in de kinderboekenweek

Kinderen en natuur: het is een onderwerp waar regelmatig over wordt geschreven. Zo bleek uit Noors onderzoek in 2004 al dat 5- tot 7-jarigen die elke schooldag in het bos mogen spelen, flink vooruitgaan in hun motorische ontwikkeling. Een natuurlijke speelomgeving zorgt volgens Nederlands onderzoek uit 2007 bovendien voor creatiever speelgedrag. Kinderen met ADHD blijken zich beter te kunnen concentreren na een wandeling door een groene omgeving. En volgens diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd veel tijd in de natuur doorbrengen, later meer geneigd zijn om zich in te zetten die natuur te beschermen.

Tot zover de wetenschap óver kinderen en natuur. Want minstens zo leuk is het als kinderen zelf over natuur en wetenschap kunnen lezen. Daarvoor is het thema van de huidige kinderboekenweek, die op 5 oktober begon en nog tot en met 16 oktober duurt, bijzonder geschikt: het thema van dit jaar is ‘gi-ga-groen!’.

Op deze pagina daarom vier tips voor groene boeken, leuk voor kinderen van alle leeftijden...

‘Als je de natuur in gaat, is het alsof je een taal hoort waarvan je geen enkel woord begrijpt’, schrijft Geert-Jan Roebers in zijn boek Soortenschat. ‘Wil je die taal verstaan, dan moet je ergens beginnen. Waar? Bij dit boek.’ Van meer dan honderd soorten vogels, planten, insecten, zoogdieren en paddenstoelen geeft hij leuke, interessante omschrijvingen, met vrolijke illustraties van Pieter Fannes.

Eigenlijk is Tot over mijn oren in het plastic verplichte kost voor iedereen. Niet alleen vanwege de sprankelende illustraties van Merel Corduwener, maar ook vanwege de overdaad aan boeiende plasticweetjes die Daniël Poolen op papier heeft gezet. Welke soorten plastic zijn er, wat doen we ermee en waar gaat het uiteindelijk allemaal naartoe? Vraag maar raak, want alle anwoorden staan in dit boek.

BoekDoorgelicht Inkijkje in een kerkuil Echt een kinderboek is Doorgelicht van Bram Langeveld en Arie van ’t Riet niet, maar in feite zijn de fraaie röntgenfoto’s van dieren voor iedereen interessant. De veenmol, de weekschildpad en de kerkuil: je bekijkt ze met heel andere ogen als je eenmaal hun binnenste hebt gezien. Zo blijken kikkers ‘kalkzakken’ naast hun wervelkolom te hebben, en heeft een inktvis witte korrels in zijn kop.

BoekWat niet in de safarigids van je ouders staat Van honingdas tot baviaanspin Een gouwe-ouwe, deze kindersafarigids van Joukje Akveld, met foto’s van Ariadne Van Zandbergen. Boordevol weetjes over Afrikaanse savannedieren: welke dieren er op het lijstje staan van de shy five, en dat knobbelzwijn Pumbaa uit de Lion King-tekenfilm eigenlijk een vrouwtje is (want ze heeft maar twee knobbels op haar kop, en geen vier zoals de mannetjes).