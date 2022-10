Waarom leest iedereen Traumasporen van de Nederlands-Amerikaanse psychiater Bessel van der Kolk, een baksteen van zeshonderd pagina’s over een ongezellig onderwerp, vol wetenschappelijke termen, bedoeld voor traumapatiënten en hun therapeuten? Bijna drie miljoen keer is het verkocht, in zesendertig talen. Het staat al 205 weken in de ‘paperback nonfiction’- bestsellerlijst van The New York Times, sinds begin 2021 vrijwel onafgebroken op de eerste plaats. In Nederland verscheen onlangs een ‘publiekseditie’, die onmiddellijk de Bestseller Top 60 bereikte.

Het succes moet te maken hebben met het enthousiasme van de auteur over de wonderlijke complexiteit – en flexibiliteit – van ons brein. Met de gedrevenheid en de onbevangen nieuwsgierigheid waarmee hij nieuwe methodes blijft proberen om zijn patiënten te kunnen helpen, en de warmte en compassie die doorklinken als hij over hen vertelt. Kleurrijk en met vaart beschrijft hij hun vaak gruwelijke belevenissen, zodat je telkens wil weten hoe het met hen afloopt. Neem Tom, de Vietnamveteraan die daags nadat zijn peloton in een rijstveld was neergemaaid en hij zijn beste vriend levenloos met zijn gezicht in de modder aantrof, in blinde wraak een aantal kinderen doodde en een vrouw verkrachtte. De verlammende schaamte en de nachtmerries bestreed hij sindsdien met drank en scheuren op zijn Harley. In de zomer van 1978, hij is inmiddels een succesvolle advocaat, meldt Tom zich in halfbeschonken staat en in een bezoedeld driedelig pak met een Soldier of Fortune-tijdschrift onder zijn arm voor therapie. De ontmoeting maakt zoveel indruk op Van der Kolk dat hij besluit om de rest van zijn leven te wijden aan het onderzoek naar en de behandeling van trauma’s.

Traumasporen in lichaam, brein en geest, zoals de volledige titel luidt, is zorgvuldig vertaald door Jolanda Treffers en leest als een fascinerende geschiedenis van de moderne psychiatrie. Van der Kolk stond overal met zijn neus bovenop. Hij maakte onder meer de ‘farmacologische revolutie’ mee: de ontdekking dat chemische middelen psychische stoornissen kunnen verlichten of zelfs wegnemen. Patiënten die jarenlang „in achterafkamertjes van oude krankzinnigengestichten waren weggemoffeld” konden opeens weer functioneren. Van der Kolk was verbluft en kreeg hoop „dat we eindelijk in staat zouden zijn om menselijk lijden te verhelpen en te overwinnen.” Later bleek de werking van psychofarmaca toch wat beperkter dan gedacht in de euforie van die begintijd.

Van der Kolk maakt ons deelgenoot van zijn twijfels en vergissingen door de jaren heen. Terloops vertelt hij over zijn eigen moeilijke jeugd met een hardvochtige, door de oorlog getraumatiseerde vader en een – in figuurlijke zin – volkomen afwezige moeder. In Zomergastennoemde hij zich een ‘wounded healer’. Maar het optimisme prevaleert, over de veerkracht van mensen die zich, ook al zijn ze nog zo beschadigd, met de juiste hulp op zeker moment weer ‘levend’ kunnen voelen. Toneelspelen bijvoorbeeld kan helpen om de verbeelding weer aan de praat te krijgen (die is vaak weg bij traumapatiënten). Samen zingen en dansen kan ervoor zorgen weer verbinding te voelen met anderen. Met die twee sleutelbegrippen, verbeelding en verbinding, verwoordt Van der Kolk waar het ten diepste om gaat in het leven en daarmee maakt hij van Traumasporen ook een bijna filosofisch boek.

