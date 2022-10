De Muppets, de dood en de socials

Brekend nieuws, je krijgt het op allerlei manieren binnen. Natuurlijk zijn er pushberichten, journaalitems en juicekanalen. Maar de socials-gebruiker kan dingen via heel andere bronnen binnenkrijgen, zeker als het over beroemdheden gaat. Via Muppets, bijvoorbeeld. De beroemde poppen van Jim Henson raken online altijd een gevoelige snaar, ook als er iets treurigs te melden valt. Dat bleek weer toen bekend werd dat de legendarische Loretta Lynn was gestorven. De Amerikaanse countryzangeres overleed 4 oktober op negentigjarige leeftijd. Een vriendin merkte in een Instagramverhaal op dat ze via het account Muppet History (tevens te vinden op Twitter en Facebook) het nieuws over Lynn hoorde. Ze deelde het bericht van de Instagrampagina. „Rust in vrede, Loretta Lynn”, staat er te lezen, samen met een in 1978 gemaakte foto van Lynn en Kermit de Kikker. Lynn was als speciale gast te zien in het derde seizoen van The Muppet Show en ze heeft in Sesamstraat eens het liedje ‘Count on Me’ gezongen met het personage Graaf Tel.

Een blik op de recente historie laat zien dat de Muppet-fan achter het account altijd bovenop het nieuws over recent gestorven beroemdheden zit. Op de pagina staan oude foto’s uit het archief van Muppets en recent overledenen: rapper Coolio, zangeres en actrice Olivia Newton-John en zelfs Queen Elizabeth (ze schudt de hand van Kermit).

In het geval van de Muppets kun je spreken van een soort zachte landing bij het horen van een treurig bericht. Er zijn minder schattige voorbeelden. De term ‘Ik kan niet geloven dat ik dit op deze manier ontdek’ is om deze reden een meme op zich geworden. Neem het overlijden van Coolio. De voormalige showworstelaar Virgil plaatste na het nieuws een tweet waarin hij en Coolio op de foto staan met een vrouw. „Ik ben gebroken”, schrijft hij eerst. Daarna neemt de tweet een suggestieve wending die je niet verwacht bij een in memoriam (ik ga het niet herhalen). Veel reacties op de tweet komen op hetzelfde neer: verbijstering dat dit de manier was waarop ze over het tragische nieuws hoorden.

Zelfbewuste humor

Toch is het in digitale tijden nog altijd mogelijk om nieuws over een overlijden helemaal te missen. Daar weet ex-politicus Henk Krol alles van. In het verleden heeft hij via Facebook een aantal maal overleden mensen gefeliciteerd met hun verjaardag, onder wie schrijver Joost Zwagerman. Krol heeft deze fout gelukkig al een tijd niet gemaakt, maar hij wordt op een ironische manier nog wel gevreesd om zijn gelukwensen. Aan dit feit heeft hij deze vrijdag een bijzonder draai weten te geven. Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin twitterde Krol: „De laatste jaren durf ik bijna niemand meer met zijn/haar verjaardag te feliciteren, maar voor Poetin maak ik graag een uitzondering.”

Met zijn zelfbewuste humor maakte Krol duidelijk hoe hij over Poetin denkt. „Dit is wellicht de beste tweet die Henk Krol ooit de wereld in heeft gestuurd. Voor de mensen die hem begrijpen in ieder geval,” schreef NRC-collega Frank Huiskamp. Want inderdaad, zonder voorkennis werkt het niet. Sommigen reageerden boos op de Poetin-felicitatie. Ook dat hoort bij het internet: zelfs de beste grappen kunnen verkeerd begrepen worden.