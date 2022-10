De eerste bandjesboeker van Tivoli

Dat ze een grote rol had gespeeld in de opbouw en ontwikkeling van Tivoli, het bekende muziekpodium in Utrecht, had ze haar familie in Limburg nooit verteld. „Typisch Ine, die was niet van het opscheppen”, zegt haar vriend Erik Welmers. Toch valt volgens velen haar bijdrage aan de popcultuur in Utrecht niet te onderschatten. Ine Arets was een icoon in de coulissen van Tivoli.

Begin jaren tachtig was er in Utrecht nauwelijks een plek te vinden voor jongeren, laat staan waar ze muziek konden luisteren of bandjes zien spelen die zij graag wilden zien. Utrecht was, anders dan nu, een rauwe stad. Een verloederde stad vooral. Veel nu onbetaalbare grachtenpanden stonden leeg, de ramen dichtgetimmerd. Gecombineerd met het woningtekort in die tijd zorgde het voor een actieve krakersbeweging.

Ook Arets, die pedagogiek studeerde in Utrecht, woonde in 1981 in een kraakpand. Het was via haar woongroep dat ze zich bij Komitee Tivoli Tijdelijk aanmeldde. Het Komitee ontleende de naam aan het houten Tivoli-pand – waar voorheen het Utrechts Symfonie Orkest gevestigd was – dat ze hadden gekraakt. Dat gebouw brandde af, en dus zochten ze een nieuw pand waar ze hun poppodium voor alternatieve muziek konden starten.

Ze was erbij toen Oudegracht 245 werd bestormd, waar ze uiteindelijk tot 2014 zouden blijven zitten. „Dat móést ons gebouw worden”, zegt Erik Mans, een van de krakers. „Wie aan Tivoli denkt, denkt aan 245.”

De krakers kwamen binnen, bouwden een feestje en vertrokken weer. Maar weer binnen komen bleek elke keer lastiger. „De ramen en deuren werd een keer door de gemeente dichtgemetseld en zelfs een keer dichtgelast. Eén keer zaten er acht politieagenten met honden binnen, toen hebben we ons echt naar binnen moeten vechten.” Uiteindelijk kregen ze, misschien omdat ze zo volhardend waren, van de gemeente een vergunning.

De wc schoonmaken

Het pand was van hen, maar daarmee hadden ze nog geen functionerend poppodium. Er werd een anarchistische democratie, door middel van ‘de grote vergadering’ op poten gezet. Betrokkenen werden verdeeld over verschillende commissies met verschillende functies, over alle kwesties werd eerlijk gestemd en iedereen hielp mee – of het nu posters plakken was of de wc schoonmaken.

„Ine kwam in de programmagroep, en werd al snel grotendeels verantwoordelijk voor het regelen van de bandjes. Ze had verstand van muziek en kende de juiste mensen. Zij werd de eerste officiële bandjesboeker van Tivoli”, zegt Welmers, die in die tijd ook betrokken was bij Tivoli. Ze zou uiteindelijk ook een van de eerste mensen zijn die, toen Tivoli ging professionaliseren, een contract kreeg.

Ze had een specifieke werkwijze. Welmers: „Haar motto was: een blije artiest, een goede show.” De artiesten moesten volgens haar in de watten gelegd worden, zich thuis voelen. Haar studie kwam daarbij van pas. „Muzikanten zijn natuurlijk net verwende kinderen, ze wist hoe ze daarmee om moest gaan.”

Toen de Amerikaanse punkgroep The Ramones eens in het najaar kwam optreden, had Arets in de kleedkamer de bandnaam neergelegd in chocoladeletters. Voor de Engelse band 3 Mustaphas 3, die zichzelf profileerde als rondreizend witgoedhandelarengezelschap, regelde ze een achttal koelkasten bij kringloopcentrum De Arm voor op het podium. „Een typische Ine-actie.” Eddie Vedder van Pearl Jam was zo gecharmeerd van Tivoli dat hij meermaals een shirt met het Tivoli-logo droeg tijdens een optreden op Pinkpop.

Hoe fijn het pand aan de Oudegracht ook was, praktisch was het niet. „Door de vrachtwagens met spullen van de band gingen de werfkelders naar de klote”, zegt Welmers. Alles moest dus buiten de stad overgeladen worden in kleinere busjes. De artiesten merkten zelf weinig van dat extra werk. Het waren zorgen die, volgens het motto van Arets, door Tivoli moesten worden gedragen.

Ze was helder in communiceren en niet bang te controleren of haar opdrachten goed werden uitgevoerd. „Had ze het in haar kop, dan had ze het niet in haar kont”, zegt Welmers. Het was een „pittige tante”, die niet alleen haar collega’s maar ook het publiek in het gareel hield. Mans: „Ze was voor de duvel niet bang. Ook als er weer skinheads kwamen knokken. Dan ging Ine er gewoon tussen staan. Zij durfde, wij verborgen ons achter haar.”

Naast muziek maakte Arets ook ruimte voor feminisme in Tivoli. „Er waren avonden alleen voor vrouwen, met debat, gesprek en lezingen”, herinnert vriendin en huisgenoot Silvia Vermeulen zich. „Ine was een échte feminist”, zegt ze. En niet alleen dat, ze was doorspekt van idealen, van gemeenschapsgevoel. „In die tijd ging het niet om zelfverwezenlijking, maar om het onderdeel zijn van een groep, een beweging, een ideaal. Dat paste perfect bij haar.”

Arets was een vooruitstrevende denker, ook als het aankwam op Tivoli. Ze koos voor een multidisciplinaire aanpak, van muziek tot debat en comedy, met veel aandacht voor decor en de inrichting van de zaal, vertelt Willem van Zeeland. Ze nam hem aan als programmeur, in 1996. „Ik heb het vak van haar geleerd. Ine kon een balans houden tussen liefde en lol hebben voor muziek, zonder het zakelijke uit het oog te verliezen.” Bijzonder was dat ze niet de assistent, maar hoofdprogrammeur was. „Als enige vrouw in die tijd.”

In 1997 besloot ze, hoe loyaal ze ook was aan Tivoli, toch te vertrekken. „Rock ’n’ Roll was geen beweging meer, het was een business geworden, dat trok haar niet”, zegt Welmers daarover. Ze zocht nieuw werk met een maatschappelijk belang en vond na wat omzwervingen haar plek bij de gemeente Utrecht, als assistent van de griffie. „Stiekem keken we al een beetje uit naar ons pensioen. We zouden het huis in Utrecht verpatsen en naar Limburg gaan.”

Het mocht niet zo zijn. Begin juli werd bij haar uitgezaaide lever- en botkanker vastgesteld. Ze geloofde niet in een bucket-list en wilde ‘gewoon’ haar leven verder leven, zolang dat kon. Zeven weken later, op woensdagmiddag 24 augustus overleed ze.

Ine Arets werd 62 jaar.

In deze rubriek elk weekeinde een necrologie van iemand die recent is overleden.