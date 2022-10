Cyberstalker ontwricht stadje

The Guardian’s new investigative podcast: Can I Tell You A Secret? – trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Wat Kale wil weten: waarom ontwrichtte Hardy tien jaar lang als cyberstalker het sociale leven van het Engelse stadje Northwich?

De Guardian-journalist praat met zijn vele slachtoffers, die vanaf nepprofielen berichtjes van hem kregen die meestal gingen over vermeend overspel. De schade van zijn gedrag wordt duidelijk. Door daarnaast mensen rondom Hardy te spreken, probeert ze zijn gedachtewereld te begrijpen. Een gesprek met zijn moeder is even verhelderend als pijnlijk. Gaat Hardy gewoon weer verder wanneer hij straks vrijkomt?

Can I Tell You a Secret?, 6 afl. van 30-40 min, The Guardian.