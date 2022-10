Amerikaanse Colombia University treft miljoenenschikking in misbruikzaak met ruim 230 slachtoffers

De Amerikaanse universiteit Columbia University in New York heeft een schikking getroffen van 165 miljoen dollar (ruim 169 miljoen euro) met 147 mensen die door de voormalige gynaecoloog Robert Hadden zouden zijn misbruikt. In totaal is er nu een schikking getroffen met 230 oud-patiënten.

Robert A. Hadden, die sinds 2012 niet meer als arts werkt, bekende in 2016 negentien vrouwen seksueel te hebben misbruikt, maar hoefde niet de gevangenis in. Nu wordt Hadden aangeklaagd voor het lokken naar zijn kantoor en seksueel misbruiken van tientallen vrouwen. Slachtoffers werden bijvoorbeeld uitgenodigd voor invasieve medische onderzoeken die achteraf onnodig bleken te zijn. Het seksueel misbruik vond plaats in de periode van 1993 tot 2012. Onder zijn slachtoffers zouden ook een minderjarige patiënt en enkele zwangere vrouwen zitten.

Na een grootschalig onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN in 2020 kwamen tientallen vrouwen naar voren om te zeggen dat ze door Hadden waren misbruikt. Daarnaast ontdekte CNN dat werknemers van Columbia jaren geleden al op de hoogte waren gesteld van zijn gedrag, maar dat daar niks mee werd gedaan. Slachtoffers noemen de zaak een „institutionele doofpotaffaire” die er volgens hen toe heeft geleidt dat „honderden dan wel niet duizenden vrouwen” seksueel zijn misbruikt door Hadden.