Aardbeving met kracht van 3,1 bij Wirdum in Groningen: ‘Grote impact, materieel en mentaal’

Een aardbeving met kracht 3,1 heeft zaterdag om 4.17 uur plaatsgevonden onder het Groningse dorp Wirdum. Dat meldt het KNMI. Het is de zwaarste beving van dit jaar en een van de tien zwaarste aardbevingen die tot nu toe in Groningen zijn gemeten.

Het is nog niet bekend of de beving schade heeft veroorzaakt. De beving deed zich voor op een diepte van 3 kilometer, gelijk aan eerdere bevingen in Groningen, en is volgens het KNMI ‘geïnduceerd’, wat betekent dat er geen natuurlijke oorzaak is. In het gebied komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning.

Het epicentrum van de aardbeving lag op ongeveer een kilometer van het midden van Wirdum, tussen Loppersum en Appingedam. Tot dichtbij Enschede werden trillingen gemeten. Ook op sociale media melden gebruikers de beving te hebben gevoeld – niet alleen in de directe omgeving, maar ook in de stad Groningen.

‘Het went niet’

„Er schudde iemand aan mijn bed kort en krachtig, bizar gevoel”, schrijft Dorine Sibbes uit Beijum, op zo’n 14 kilometer van het middelpunt van de beving. „Wil best weer verder slapen maar hart klopt in mijn keel”. Ook Menno van der Meer uit Garrelsweer, vlakbij de beving, schrijft dat hij wakker schrok. „Flinke schokken vannacht”.

Ben Visser, de burgemeester van de gemeente Eemsdelta waar de aardbeving plaatsvond, reageert via Twitter: „Vanmorgen een zware aardbeving bij Wirdum die tot ver in de omtrek werd gevoeld. Dit heeft grote impact. Materieel en mentaal. Het went niet. Ik wens een ieder veel sterkte.”

In 2015 was er in het Groningse Hellum een aardbeving met dezelfde sterkte als die van deze zaterdag. Die leverde in een paar dagen tijd 1200 schademeldingen op. Een beschadigde woning moest toen worden ontruimd.

renepaas René Paas Veel mensen in onze @provgroningen werden vanmorgen met een harde klap wakker. De schade door de #aardbeving bij Wirdum - een van de zwaarste uit onze geschiedenis - is nu nog niet te overzien. De woede en machteloosheid zijn er al wel. Ik wens iedereen sterkte met de gevolgen. 8 oktober 2022 @ 05:05 Volgen

Parlementaire enquête

Twee weken geleden waren er in het noorden van Groningen in korte tijd twee aardbevingen bij Uithuizen. Daarvan had de zwaarste een kracht van 2.7. De zwaarste beving in de provincie was op 16 augustus 2012 bij Huizinge. Die had een kracht van 3,6 en zorgde voor veel schade.

De aardbevingen hebben tot nu toe duizenden Groningers gedupeerd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, en waarom de hersteloperatie nauwelijks van de grond komt, is op dit moment het onderwerp van een parlementaire enquête.

