1800 kusjes van de octopus

Terrestrials: The Guardian Deze podcast luister je ook in onze app

Terrestrials verwondert zich over bijzondere dieren en natuurfenomenen. Zo gaat de eerste aflevering over de verbazingwekkende eigenschappen van de octopus. Zo kan het dier sloten openen, van kleur verschieten, en heeft hij hersencellen in alle tentakels. De makers testten stukjes uit de podcast vooraf in klaslokalen. De uitkomst: het mocht best nog wat raarder. Wanneer octopuskenner Sy Montgomery dus vertelt over de eerste keer dat de zuignappen zich aan haar arm hechtten („1800 kusjes’) hoor je bijpassende plopgeluiden , gevolgd door een rockballad over het genot van octopuskusjes.

Terrestrials, wekelijkse afl. van zo’n 30 min, Tortoise Media.