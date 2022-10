Voor wie aan dit rijm wil beginnen:

De tekst bevat schokkende zinnen

Dus zet u maar schrap

Misschien komt de klap

Dan net ietsje minder hard binnen

U bent er nog? Dan valt te vrezen

Dat u juist graag rampspoed wil lezen

U bent dus ‘bewust

sensatiebelust’

En dát is best schokkend, in wezen!

Marlies ter Voorde