Waarom vrolijkt sporten je op?

Als je somber bent of chagrijnig, of als je een kort lontje hebt omdat je slecht slaapt, ben je misschien geneigd om onder een dekentje op de bank te kruipen met een bak ijs. Maar wie weet zou het je juist goed doen om te gaan sporten. Fysiotherapeut Leonie de Bree uit Zeist legt uit waarom.

Na zo’n twintig minuten sporten, komen er in je lichaam neurotransmitters als endorfine, serotonine en dopamine vrij. Endorfine bezorgt je een gelukzalig gevoel en vermindert pijnklachten. Serotonine geeft een gevoel van rust, bevordert het slaapwaakritme en reguleert de eetlust. En dopamine zorgt er onder andere voor dat je je tevreden en beloond voelt. De Bree: „Het vrijkomen van die stofjes is een van de redenen dat je je door te bewegen prettiger gaat voelen, maar er is meer.”

Wanneer je sport, neemt de aanmaak van het stresshormoon cortisol af, legt De Bree uit. Bovendien kun je eventuele frustratie wellicht in een pittige training kwijt. Verder focus je je tijdens het sporten op de inspanning en op je ademhaling, waardoor er meer rust in je hoofd kan ontstaan.

De Bree: „Maar sporten geeft vooral ook zelfvertrouwen. Mensen merken bijvoorbeeld dat iets steeds gemakkelijker gaat. Succeservaringen hebben positieve effecten op hun gemoed.”

De Bree vermoeit haar cliënten meestal niet met een verhandeling over stofjes die vrijkomen bij het sporten en hun positieve werking. „Het allerbeste is dat mensen het gewoon zelf ervaren. Dat ze zelf komen vertellen dat ze beter slapen, soepeler bewegen en lekkerder in hun vel zitten sinds ze zijn gaan sporten.”