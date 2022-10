Waarom moeten in Marokko op school alleen meisjes een wit jasje over hun kleren?

Op Marokkaanse openbare scholen mag de witte tabliya (een lang schort) niet ontbreken. Het is het meest voorkomend ‘schooluniform’ voor scholieren, maar dat is in de praktijk alleen verplicht voor meisjes. Veel jonge meiden zijn die ongelijke behandeling nu zat.

„Dat is toch heel seksistisch?!”, zegt de zestienjarige Meryam Abousslah aan de telefoon vanuit de stad Kenitra, in het noordwesten van het land. Ze zit op het Gauss Lycée, een middelbare school waar ze verplicht is om „het lelijke doktersjasje” te dragen.

„Bij mij op school is er geen één jongen die dat stomme jasje aan moet”, vertelt ze. „Maar wanneer ik als meisje besluit het niet te dragen, wordt er tegen mij geschreeuwd en krijg ik geen toegang tot de klas.”

Verschillende meisjes door het hele land doen sinds een week online hun beklag over de kledingvoorschriften. Ze vinden die onredelijk. „Ik snap eerlijk gezegd niet hoezo we nog steeds hierover debatteren. De voorschriften moeten gelden voor beide geslachten of voor niemand”, zegt de zestienjarig Iman, een meisje uit Fes, in een discussie op Instagram.

Strenger voor meisjes

De ongelijke behandeling tussen man en vrouw staat niet op zichzelf. In de Marokkaanse maatschappij worden meisjes vaak strenger opgevoed dan de jongens. Zo worden vrouwen sneller afgestraft om hun kledingkeuze of krijgen ze sneller een stempel wanneer zij niet voldoen aan de Marokkaanse normen en waarden.

Ook in de wet kan dit nadelig uitpakken voor vrouwen. Wanneer een vrouw een buitenechtelijke (seksuele) relatie heeft met een man, riskeert zij een celstraf en een boete. De mannen zelf komen er vaak zonder kleerscheuren van af.Dat gebeurde begin vorig jaar bij de jonge Hanaa uit Tetouan. Zij had een intieme relatie met een jongeman, waarvoor zij veroordeeld werd tot een maand gevangenisstraf. Haar sekspartner ging vrijuit.

Ook jongens zien de ongelijke behandeling als problematisch. „Scholen zouden ons zogenaamd helpen met het ontwikkelen van een eigen karakter, maar in werkelijkheid onderdrukken ze ons. Of het nou is hoe we ons moeten kleden, of hoe we ons moeten gedragen. We lijken net robots. Zelfs wanneer het 37 graden is, mogen we geen kortere kleding aan”, reageert de 17-jarige jongen Anas uit Salé, een stad in de buurt van hoofdstad Rabat, op het bericht van Iman.

Allemaal hetzelfde

Lang niet iedereen deelt de kritiek op het schooluniform. Mouhcine Sadki (17) uit Casablanca denkt dat het nut heeft en vindt juist dat óók de jongens verplicht moeten worden om het te dragen. „Het dragen van een schooluniform heeft heel veel voordelen. Kinderen zien er allemaal hetzelfde uit, arm valt niet te onderscheiden van rijk. Men zal elkaar niet beoordelen op hoe je eruit ziet. En je straalt ook nog eens eenheid uit.”

Ook veel ouders scharen zich achter het uniform. Zoals de 43-jarige Zohra Snoussi uit Tanger. Haar dochter van veertien ziet ze liever met een witte jas aan over haar kleren heen, vertelt ze aan de telefoon. „We moeten de jeugd een beetje structuur en regelmaat bijbrengen. Als we iedereen laten dragen wat ze willen, verandert de school in een catwalk en daarvoor zijn scholen niet gemaakt. Laat ze dat maar doen in hun vrije tijd.”

Wel erkent Snoussi dat de regels nu ietwat krom zijn. „Ook jongens zien er vaak onfatsoenlijk uit met hun gescheurde broeken en bedrukte shirts met glitters, dus om nou alleen de meiden aan te spreken op hun kleding is niet meer van deze tijd.”

Onfatsoenlijk

De discussie rondom de uniformregels, wordt vaker gevoerd. De laatste keer dat het debat werd aangezwengeld was vorig jaar april, toen een moeder haar beklag deed op Facebook. Het schoolbestuur had haar veertienjarige dochter naar huis gestuurd omdat ze onder haar witte jasje een jurk boven de knieën droeg. De directie van de school liet de moeder weten dat haar dochter er onfatsoenlijk bij zou lopen en dat die kledingkeuze niet thuishoort op een school. „Mijn dochter heeft door haar ‘korte’ jurkje, de wiskundelessen, Frans en sociale wetenschappen gemist. Belachelijk”, schreef de moeder toen in de Facebook-post die viraal ging.

Het incident zorgde voor veel kritiek onder activisten. Volgens hen zouden scholen zich meer moeten focussen op de kwaliteit van het onderwijs in plaats van meisjes te vertellen wat ze wel en niet moeten dragen op school. „We moeten stoppen met jonge vrouwen af te schilderen als lustobjecten die zichzelf moeten bedekken. Volgens mij ligt het probleem ergens anders, wanneer men op zo’n manier naar meisjes kijkt. Een lesje seksuele voorlichting lijkt mij eerder op zijn plaats dan een wit jasje verplicht stellen voor het vrouwelijk geslacht”, bromt Meryem Abbouslah.