Verspringende schaduwen

Dit is de theorie

Het Engels heeft er een mooi woord voor: dappled, het patroon van lichte vlekken op de grond als de zon door boombladeren op de grond schijnt. Als de bladeren hoog en dicht genoeg zijn, werken de gaatjes in het bladerdek als een soort lens: iedere lichtvlek is een (niet zo scherpe) afbeelding van de zonneschijf.

Dat is op spectaculaire wijze te zien tijdens een gedeeltelijke zonsverduistering, als de zonneschijf een dunne sikkel wordt. Ineens ligt ook de grond vol sikkels.

Een subtieler maar minder zeldzaam effect is dat van de verspringende schaduw. Wie op een geleidelijke manier onder de bomen door fietst, ziet de schaduw van het eigen hoofd op een schokkerige manier vervormen en verspringen.

Bij goed kijken verspringt de schaduw als hij van de ene lichtvlek naar de andere beweegt. Iedere vlek is een afbeelding van de zonneschijf: de bovenste rand van de ene vlek is afkomstig van licht uitgezonden aan de onderrand van de zon. De onderste rand van de aanpalende vlek komt juist van de bovenste rand van de zon. Het schaduwwerpende licht komt dus uit twee verschillende richtingen, met een verschil van een halve graad daartussen. Als de bladeren op 5 meter hoogte zitten, scheelt dat ongeveer 4 centimeter, dus verspringt de (onscherpe) rand van de schaduw ook met die afstand als de schaduw van de ene naar de andere vlek beweegt.

Dit heb je nodig

fiets

rustig fietspad onder boomkruinen waar de zon doorheen schijnt

Dit moet je zelf doen

STAP 1 Zoek op een zonnige dag een fietspad op onder boomkruinen, met op de grond schaduwen van de bladeren en lichtvlekken van de zon. Hoe hoger het gebladerte hoe sterker het effect

STAP 2 Fiets rustig en let op de schaduw van je hoofd of eventueel een hand (let op dat je geen brokken maakt of andere fietsers in de weg zit)

STAP 3 Merk op dat de schaduw van het hoofd (of een ander voorwerp) verspringt als hij van de ene vlek naar de andere lichte vlek verspringt