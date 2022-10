Maandagochtend in de trein. Drie scholieren kijken vooruit. Meisje 1: „Iedereen is zenuwachtig voor een presentatie dus het geeft helemaal niks als je je tekst vergeet.” Meisje 2: „Maar je krijgt allemaal tips en tops, dat is dan wel kut.” Meisje 1: „Nee joh, ik kan bij de meesten alleen maar tops bedenken.” Jongen: „Nou, je geeft eerst een paar tops, en dan zeg je als tip dat ze daarvan gewoon nog meer moeten doen. Dus elke top is eigenlijk ook een tip.” Zo kreeg ik managementtraining in het geven van feedback.

