Geef die stakkers geen vis maar een hengel. Die metafoor hoorde je geregeld over derdewereldlanden, maar nu we in eigen land ontwikkelingshulp moeten bieden, rijden we vooral veel vis aan – kisten, pallets vol. Gratis stookgeld voor iedereen. Gratis schoolontbijt. Of nou ja, gratis vijf miljoen voor vijfhonderd scholen om het daarmee zelf maar lekker uit te zoeken. Trommel wat van die kwetsbare ouders op als krentenbolmoeder. Die overige dertienhonderd scholen met ondervoede leerlingen? Wacht maar op een ministerieel plan voor gratis lunches.

Dit is hoe noodhulp eruitziet. Het is te complex om de juiste levensmiddelen bijtijds bij de juiste voordeuren te krijgen. Daarom stijgen er helikopters op. Ongericht dwarrelen er tonnen vis aan parachutes neer, en op de strooibiljetten lezen we dat een raad van deskundologen keihard broedt op het ontwerp van een hengel.

Blijkbaar heb ik nogal wat kennissen met een A+-huis, of een vast energiecontract. Lacherig vertellen ze dat ze wínst maken op die twee keer 190 euro energiecompensatie. Ze twijfelen nog waaraan ze die gaan doneren: de Voedselbank, Stichting Vluchtelingen of een mooi sterrenrestaurant.

Is er al een gironummer geopend? Ook een landelijke actiedag kan niet uitblijven. #GeefJeWarmteWeg. Straks ben je een vrek als je als dubbelmodaler jouw gasbonus op zak houdt. Hoe durf je die weg te snaaien vlak voor de bleke toetjes van bijstandskindertjes?

Wat veel mooier zou zijn: als er bij de bedrijven die nu crimineel hoge winsten maken – supermarkten, energie- en oliemaatschappijen – een morele druk ontstaat om royaal te doneren aan zo’n noodfonds.

Wat het allermooiste zou zijn: als de overheid het bijstellen van het contrast tussen kermend arm en gillend rijk niet overliet aan de maatschappij zelf.

Natuurlijk is het goed dat de overheid eindelijk bijspringt. Maar is het niet curieus dat we al die miljarden staatsschuld opbouwen terwijl er in principe al krankzinnig veel geld beschikbaar is? Nu ontzien we de allerrijksten, en stellen we de megawinsten van de energiemaatschappijen veilig met een miljardensubsidie. Nu leent de staat het geld waarmee burgers de gigawinsten van de supermarkten kunnen blijven ophoesten.

In de overheidsplannen voor noodontbijt en gratis lunches mis ik woordjes als „gewoon bij Albert Heijn”. Of „hallo Jumbo”. Terwijl hier een uitgelezen kans ligt voor een morele witwaspraktijk. Oma, kreeg u die vroeger ook op school, tijdens de Oekraïne-oorlog, die Frits van Eerd-lunches?

Nu zijn het die kinderen en kleinkinderen die later als ze groot zijn zelf al die miljarden staatsschuld mogen terugbetalen. Denk dus vooral aan de disclaimers op die strooibiljetten. There ain’t no such thing as a free lunch. En de vis wordt weer eens duur betaald.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.