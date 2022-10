Fanta heeft een strikvraag voor je

Via de QR-code op de roze What The Fanta kom je terecht in een soort Wie is de Mol, met als ‘mol’ de vrucht die achter het vraagteken op de verpakking zit. Hoewel niet duidelijk is wat er te winnen valt, behalve erachter komen waar die mierzoete smaak vandaan komt. Lijkt trouwens wel een beetje op de strikvraag van de leraar scheikunde, want welke vrucht je ook kiest, het echte antwoord is dat de smaak uit het laboratorium komt. Maar het gewenste antwoord zal wel niet zijn wat gewoon in de ingrediëntenlijst staat: zoete aardappel, wortel en kers.

