Staat in beroep tegen uitspraak rechter over asielopvang

De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de asielopvang in Nederland moet voldoen aan Europese eisen. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) vrijdag bekendgemaakt tijdens een persmoment op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van der Burg zei dat hij het eens is met de boodschap van de uitspraak, maar dat hij die niet kan waarmaken binnen de gestelde termijn.

Donderdag was de uitspraak in het kort geding van Vluchtelingenwerk Nederland tegen de staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Aanleiding was de situatie in Ter Apel, waar asielzoekers de afgelopen maanden geregeld buiten moesten slapen. Ook vond de stichting dat de situatie in noodopvanglocaties niet voldeed aan internationale normen. De rechter ging daar grotendeels in mee en oordeelde dat de staat en het COA asielzoekers niet altijd „menswaardig” opvangt, terwijl ze die verplichting wel hebben. Volgens de rechter moeten het COA en de staat de situatie verbeteren.

Zo mogen kwetsbare asielzoekers, zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers), per direct niet meer opgevangen worden in crisisnoodopvanglocaties. „Met onmiddellijke ingang bepaalde zaken regelen lukt gewoon niet”, zei Van der Burg vrijdag. „Ze moeten naar reguliere asielzoekerscentra en die locaties komen we tekort. Zelfs als gemeenten zeggen dat ze voor voldoende plekken gaan zorgen, kan dat nog weken of maanden duren.”

Volgens de staatssecretaris gaat er géén „opschortende werking” uit van het hoger beroep. Daarom is hij donderdag ook meteen „aan de slag” gegaan door een brief te sturen naar alle Nederlandse gemeenten waarin hij ze oproept om vóór 1 januari te zorgen voor 1700 extra opvangplekken voor amv’ers. In de brief schrijft hij dat anders het risico bestaat dat zij in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven op zoek naar onderdak. „Ik roep u allen daarom dringend op om dit absolute dieptepunt te voorkomen.”