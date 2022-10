Begin deze week, voor de Europese top in Praag, had de kabinetschef van Europees president Charles Michel een bespreking met de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten. Hij legde ze een ontwerp voor van een slotverklaring die Michel wilde publiceren na die top – of eigenlijk, dubbele top: eerst 44 regeringsleiders uit EU- en niet-EU-landen, daarna de 27. Zo’n slotverklaring leek routine. Zo gaat het altijd, als regeringsleiders bijeenkomen: de belangrijkste conclusies worden voorgekookt en uitonderhandeld om échecs op het laatst te voorkomen. Behalve dat ‘Praag’ geen gewone top was, maar een informele bijeenkomst. Niks onderhandelingen, niks formele agenda. Daarom stuurden de ambassadeurs, unaniem kennelijk, Michels kabinetschef het bos in: ze wilden zijn verklaring helemaal niet.

Deze anekdote spreekt boekdelen over de statuur van Charles Michel. Maar het zegt ook iets over het tijdperk waarin wij leven en de draai die het EU-apparaat moet maken. Regeringsleiders rollen vaak vechtend over het kleed. Daar is de EU voor. Maar nu het gaat om oorlog en vrede op het continent wilden ze voor één keer uitstralen dat er iets groters is dat hen bindt. Dat ze geopolitiek bij elkaar horen. Daarom kwamen ze naar Praag. Dit was, voor één keer, geen EU-‘ding’ met bureaucratische procedures, slotconclusies en institutionele tralala. Een krachtig signaal aan Moskou.

Vooral in de relatie met nabije ‘derde landen’ is zo’n informele top compleet nieuw. Met alle niet-EU-landen die in Praag vertegenwoordigd waren, heeft Brussel andere relaties. Die liggen in procedures vast. Dat is ook logisch. Noorwegen doet als EFTA-land aan vrijwel alles in de EU mee, behalve op een paar terreinen waarop het graag soeverein wil blijven: visserij, energie en landbouw. Zwitserland zit juist niet in de EFTA, en relaties tussen Bern en Brussel zijn stroef omdat ze kibbelen over een institutionele structuur voor de ruim honderd (!) bilaterale verdragen die ze samen hebben. Noorwegen, Zwitserland en IJsland willen steeds meer met de EU samendoen, maar zonder lid te worden.

Met het VK is het omgekeerd: dat is uit de EU gestapt en gooit die paar afspraken die het met Brussel heeft gemaakt liefst overboord – zie Noord-Ierland. Servië wil lid worden, maar hoe langer het in de wachtkamer zit, hoe verder het daarvan afdrijft. Dat geldt ook voor Turkije. Enzovoort en zo verder.

Al deze landen kijken constant naar Brussel, hun enorme buur. Ze hebben er allemaal een ‘speciale relatie’ mee. In al die landen is de EU-ambassadeur een van de belangrijkste. Meestal is dat alleen niet erg wederkerig: Brussel heeft amper een speciale relatie met hèn. Ze zijn met teveel. Dit land heeft geen douane-unie met de EU, dat land wel. Dit land doet niet mee aan de coronapas of Schengen, dat land juist wel.

Elk land moet aan andere EU-regels voldoen. Dat moet allemaal gecontroleerd worden. Daarom is alles in procedures gevangen – in categorieën, partnershipprogramma’s, werkprogramma’s, strategische plannen, beheersplannen. Om knetter van te worden. Elk land zit in een vakje, beheerd door een ‘desk’. Hoe gecompliceerder en diverser dit netwerk afgelopen decennia werd, hoe meer het leek alsof die verschillende relaties door Brusselse robots werden gemanaged. Dingen moesten gigantisch uit de klauwen lopen voor de politieke top in Brussel er überhaupt van hoorde. En dan nog werd er vaak niet ingegrepen.

Zo liepen visserijakkoorden met Noorwegen door misverstanden eens bijna van de rails. Een telefoontje op topniveau had de kou tijdig uit de lucht kunnen halen. In al deze buurlanden klotst de frustratie soms tegen de plinten.

Daarom is een grote top waarbij regeringsleiders elkaar gewoon eens spreken, met dank aan de heer Poetin, zo bijzonder. Een top die nu eens niet wordt gedomineerd door de procedurecultuur van EU-desks. Desks zijn nodig. Maar in deze barre tijden moet je ook politiek, bij het haardvuur, met elkaar kunnen bijpraten.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Nieuwsbrief NRC Europa Inschrijven