Pas op - trigger warnings werken niet

Pas op, het zijn schokkende beelden. Je kunt het geregeld horen in tv-Journaals. Een waarschuwing om maar liever voorzichtig te kijken of zelfs helemaal niet, of je in elk geval schrap te zetten en de zak chips alvast weg te schuiven.

Ook bij artikelen of items over verkrachting, zelfmoord of racisme duiken zulke waarschuwingen op. Online, maar zeker in de VS – waar het signaal het eerst werd gebruikt – ook in bladen, boeken en bij wetenschappelijke artikelen. In Nederland is het onder meer te vinden in het blad Linda. Bij een artikel over geweld tegen vrouwen waarschuwt een apart regeltje in het blad dat er sprake zal zijn van „straatintimidatie, agressie en seksueel geweld”. Ook NRC gebruikt zo’n waarschuwing wel, onder meer bij een recente podcast over #MeToo en misbruik.

Tussen die voorbeelden bestaat wel een verschil. De waarschuwing voor schokkende beelden in tv-Journaals is een vrij algemene content warning, de aankondiging van mogelijk verontrustende inhoud voor het hele publiek, met name kinderen. Meestal gaat het dan om geweld of dierenleed. Wat Linda en NRC deden is specifieker: een trigger warning om te voorkomen dat tekst of beelden trauma’s ‘triggeren’ bij slachtoffers.

Verbale rode vlaggetjes

Oorspronkelijk ging het vooral om mensen met een post-traumatisch stress syndroom (PTSS) zoals oorlogsveteranen of slachtoffers van zwaar geweld of verkrachting. Maar de afgelopen jaren heeft het gebruik van verbale rode vlaggetjes vooral aan Amerikaanse universiteiten en in sommige media een hoge vlucht genomen onder invloed van feminisme en anti-racisme. De doelgroep is uitgebreid van gediagnostiseerde trauma-slachtoffers naar iedereen die op grond van gender of afkomst gevoelig kan zijn voor racistische, misogyne of andere kwetsuren.

In de academische wereld leidt die ‘prikkel-prudentie’ voor studenten geregeld tot controverse. Conservatieve academici hekelen het gebruik ervan omdat het studenten zou infantiliseren en academisch onderwijs, gebaat bij open en kritisch debat, volgens hen dreigt te veranderen in een risicovrije knuffelcultuur. Soms heeft dat verzet effect. Na protesten van docenten schrapte het progressieve Oberlin College in 2014 de regel om verbale rode vlaggetjes te plaatsen bij literatuur over gevoelige onderwerpen als racisme, kolonialisme, geweld en zelfmoord.

Toch is de populariteit van het ‘pas op’-signaal alleen maar toegenomen. Volgens een peiling van de publieke zender NPR maakte in 2016 de helft van de docenten in het Amerikaanse hoger onderwijs er gebruik van. Ook buiten de universiteit rukt het op. Een Londens theater waarschuwde vorig jaar voor pijnlijke thema’s in Romeo en Julia, zoals drugsgebruik en zelfmoord. Iets heel anders, dat niet tot deze categorie wordt gerekend, is de standaardverwijzing in veel media naar een hulplijn onder berichten over zelfmoord. Dat is een praktische handreiking aan mensen die in acute nood verkeren.

Psychologische studies

Maar werken trigger warnings? En wat is er bedoeld met ‘werken’?

Dat wordt nog niet zo lang onderzocht, maar een reeks recente psychologische studies suggereert het tegendeel. Nee, ze werken niet, tenminste niet als het doel is: bepaalde reacties dempen of voorkomen.

Een eerste Amerikaans experiment met trigger warnings (onder studenten die niet leden aan PTSS) verscheen in 2018 in het Journal of Experimental Psychology: Applied. Dat suggereerde dat ze angstgevoelens juist kunnen versterken. Maar: dat negatieve effect trad alleen op bij een minderheid van studenten die zichzelf zagen als kwetsbaar en toch al overtuigd waren van de traumatische kracht van woorden of beelden. Het leidde tot een kleine hausse aan vervolgonderzoek, met een consistente conclusie: er is geen noemenswaardig verschil in de emotionele respons van mensen op teksten of beelden mét en zonder zo’n waarschuwing-vooraf.

Veel van dat onderzoek is nu verzameld en geanalyseerd in een meta-analyse (gepubliceerd als preprint) door twee psychologen van Harvard en een Australische collega. Een van hen is Harvard-onderzoeker Payton J. Jones, die promoveerde op trauma-onderzoek en betrokken was bij het experiment in 2018. In een online toelichting zegt hij: „Trigger warnings zijn er gekomen zonder dat er enig bewijs was voor hun effectiviteit. De wetenschap begint dat nu pas in te halen. En de resultaten zijn consistent: ze werken niet.”

Mensen kortstondig angstiger

Aan de andere kant blijkt er ook geen sprake van vermijding, zoals conservatieve critici vrezen: mensen lezen of kijken tóch wel. Ten slotte blijken de waarschuwingen ook geen verschil te maken in de mate waarin studenten lesstof in zich opnemen. Eén significant effect vonden de onderzoekers wél in de verzamelde studies. Na een trigger warning blijken mensen angstiger in het korte tijdsinterval na de waarschuwing en vóór het lezen of zien van de gevoelige inhoud. Daarna reageren ze weer vrijwel hetzelfde als mensen die niet vooraf zijn gewaarschuwd.

Hebben trigger warnings dan nog zin? Of hebben ze inmiddels een heel andere functie gekregen? Jones houdt dat voor mogelijk: „Het is heel goed denkbaar dat het om iets anders gaat, dat zulke signalen een culturele functie hebben gekregen. Mensen willen er iets mee duidelijk maken aan hun omgeving. Trouwens, waarschijnlijk zijn de meeste mensen die ze gebruiken ook niet op de hoogte van het onderzoek naar hun effectiviteit. En in de populaire cultuur werkt dat natuurlijk ook heel anders dan in de wetenschap.”

Traumatische inhoud

Dat werd al eens geopperd door Harvard-hoogleraar rechten Jeannie Suk Gersen in The New Yorker, die ook een hoop voorbeelden verzamelde, zoals die aan Amerikaanse universiteiten en bij het Londens theater. De waarschuwingen kunnen voor een docent bijvoorbeeld dienen als signaal dat hij rekening houdt met de gevoeligheden van zijn studenten, helemaal los van mogelijke psychologische effecten. Een teken van inleving of gewoon beleefdheid. Of voor studenten om te laten zien wat hun maatschappelijke of morele opvattingen zijn. Blijft de vraag, aldus Suk Gersen, of zulke proactieve empathie studenten helpt of juist hindert.

De Harvard-analisten die de meta-analyse opstelden vrezen in elk geval dat wijdverbreid gebruik van trigger warnings het risico van emotionele schade op den duur mogelijk juist vergroot, door het benadrukken van ‘traumatische’ inhoud. Op Twitter liet Jones weten dat hij zich zorgen maakt dat ze afleiden van relevantere onderwerpen.

Zelf raakte Jones als student geïnteresseerd in trigger warnings door het werk van de bekende psycholoog en publicist Steven Pinker. In zijn boek The Better Angels of Our Nature (2011) betoogt Pinker dat de wereld voor het grootste deel van de mensheid al sinds eeuwen gestaag veiliger en minder gewelddadig is geworden. Zeker in de rijke wereld is de kans om slachtoffer te worden van dodelijk geweld kleiner dan ooit. Pinkers boek is omstreden, maar voor Jones staat die conclusie overeind. „Dat riep bij mij de vraag op waarom mensen in zo’n beschermde omgeving dan toch zulke waarschuwingen willen. Dat is een paradox.”

Tredmolen

Hij onderzocht die vraag in zijn proefschrift The Neurotic Treadmill: Decreasing Adversity, Increasing Vulnerability (2021). Jones oppert daarin een variant op de ‘hedonistische tredmolen’, de spiraal waarin mensen belanden wanneer ze gewend raken aan een bepaald geluksniveau en een nieuwe sterke impuls nodig hebben om het gevoel opnieuw te bereiken. „Je zou naar analogie daarvan kunnen spreken van een ‘neurotische tredmolen’. Naarmate mensen minder te maken krijgen met trauma’s als oorlog of geweld, stellen ze hun gevoeligheid voor kwetsuren opnieuw af. De drempel wordt verlaagd.” Hij herkent dat in de plooibaarheid van de definitie van ‘traumatisch’. „Horror, zoals oorlog of genocide, is in het leven van de meeste mensen afwezig. Maar als je ze daaraan herinnert, zeggen ze: oh ja, daarmee vergeleken is mijn ervaring veel minder erg.”

Het kan ook anders: gevoeligheden beschermen zónder waarschuwingen. Aan de Brandeis universiteit in Massachusetts stelden studenten een lijst op met „te vermijden woorden”. Vermijden zou trigger warnings bij teksten grotendeels overbodig maken. Op de lange lijst staan uitdrukkingen als kill it (als in: een opdracht heel goed doen) en take a stab at (iets moeilijks proberen). Maar ook taboe-aanspreekvormen (niet Ladies and Gentlemen, maar Y'all, folks or folx, friends, loved ones, people, everyone) en veel meer.

Ook op die lijst kwam weer luide kritiek van academici die er woke censuur in zagen. Op de site onderstreept de universiteit dat het maar om „suggesties” ging en niet om verplicht beleid. De lijst is nu verplaatst naar een website van studenten – zonder trigger warning.