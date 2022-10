Op zoek naar het geluid van een kernexplosie

Maar hoe klinkt een atoombom? Hoe klinkt een nucleaire explosie op veilige afstand? Niet iedereen zal dat als eerste van een kernaanval willen weten maar toen er een paar jaar geleden YouTube-video’s verschenen waarop het geluid te horen viel was er veel enthousiasme. Bijna altijd worden filmopnamen van bovengrondse kernexplosies voorzien van raar donderend geluid dat kant noch wal raakt.

Een technicus had een zeldzame geluidsopname van een oude Amerikaanse kernproef met grote precisie gemonteerd onder een – stomme – filmopname van diezelfde kernproef. Het resultaat was levensecht, vond hijzelf. Maar op tien of twaalf kilometer afstand van de detonatie hoorde je een doodgewone harde knal met wat onweerachtig nagerommel.

Het was bedrog. De technicus had de geluidsopname van de ene kernproef gemonteerd onder beelden van een andere en er nog wat leuks aan toegevoegd: geroezemoes, ‘ah’ en ‘oh’ en bevrijdend gelach.

Hels inferno

Het oorspronkelijke geluidsfragment werd deze week teruggevonden onder een mislukte opname van de tweede Amerikaanse kernproef waar journalisten bij mochten zijn: proef Annie van 17 maart 1953. (In april 1952 was al pers aanwezig bij proef Charlie.) Annie ontplofte ruim vóór zonsopgang op twaalf kilometer afstand van de wakkere persmannen die een paar uur eerder – voorzien van lasbrillen – van Las Vegas naar de Nevada Test Site waren gebracht. Ze ontplofte op een toren van 90 meter hoog en had een energie (een yield) van 12 kiloton TNT. (De bommen op Hiroshima en Nagasaki hadden yields van 15 resp. 20 kiloton TNT.) De schokkerige schimmige filmbeelden tonen een hels inferno. Maar het geluid is op grote afstand inderdaad weinig meer dan een knal.

Annies knal was gemonteerd onder een video van kernproef Encore die op 8 mei 1953 ’s ochtends om half acht plaats vond. Deze bom werd vanaf 5.500 meter hoogte afgeworpen door een strategische bommenwerper en ontplofte op 800 meter boven de grond. Hooggeplaatste militairen en congresleden bekeken het op een afstand van ruim tien kilometer. Angst voor neutronen- en gammastraling hoefde er niet te zijn, die reikt maar een paar kilometer ver, en het lentezonnetje haalde veel onheil uit de lucht. De zware fallout zou pas later komen.

Mooie details. Je ziet hoe vlak voor de detonatie met raketjes rooksporen worden gelegd om luchtverplaatsing te onderzoeken. Dertig seconden na de flits arriveert de schokgolf die de genodigden al in de verte zagen aankomen. Zand en papier warrelen op, een dame verliest haar pet. Encore had een energie van ongeveer 30 kiloton TNT. Hoe hij echt klonk weten we niet.

Encore detoneerde op zó grote hoogte dat de ‘paddenstoelwolk’ aanvankelijk alleen een hoed kreeg maar geen steel. Er werd geen materiaal van het aardoppervlak opgezogen. Zo’n bom heet ‘schoon’ omdat hij weinig lokale fallout heeft, hij bedreigt de mens alleen met zijn gigantische luchtdruk en immense hitte. Maar op internet waren filmfragmenten te vinden waaruit bleek dat zich na verloop van tijd wel degelijk een steel ontwikkelde. Daarin zal stof hebben gezeten dat door de neutronenstraling radioactief was geworden.

Annies knal kwam ook nog terecht onder een video van kernproef Grable (25 mei 1953). Dat was een van de weinige proeven waarbij een nucleair explosief werd verschoten door een houwitser (met een kaliber van 280 mm). Het projectiel met een energie van 15 kiloton ontplofte na een vlucht van 11 km op 60 meter hoogte. Dat was laag genoeg om direct al veel stof op te zuigen.

Tactische kernwapens

Nu wat anders. Alle hierboven genoemde explosieven - Charlie (30 kiloton), Annie, Encore en Grable - worden tegenwoordig ondergebracht in de categorie ‘tactische kernwapens’, waarschijnlijk omdat ‘echte’ strategische kernwapens wel een paar honderd keer zwaarder zijn (doordat ze gebruik maken van kernfusie in plaats van kernsplijting).

Dat neemt niet weg dat tactische kernwapens uitstekend ‘strategisch’, dus ver van het front en buiten het slagveld, zijn in te zetten: tegen steden, stuwdammen of industriële installaties. De bombardementen op Hiroshima en Nagasaki met – naar moderne maatstaven – ‘bescheiden’ kernbommen waren strategische bombardementen. Zoals ook de conventionele bombardementen op Rotterdam (1940) en Dresden (1945) en het bommentapijt op Hanoi (1972) strategisch van aard waren. Je zou het onderscheid ‘tactisch’ en ‘strategisch’ liever gebruiken voor de toepassing van een kernwapen dan zijn grootte.

Er is nog een ander aspect dat in de lopende discussie weinig aandacht krijgt: dat de tactische kernwapens waarover de NAVO decennia geleden beschikte moesten worden ingezet tegen de gesloten tankformaties die – naar men aannam – de Sovjet Unie op het westen af zou sturen zodra de oorlog uitbrak. Die formaties ontbreken in Oekraïne, de inzet van een tactisch kernwapen, één tactisch kernwapen, is er militair gezien van weinig betekenis. Hoe gruwelijk de effecten van een kernexplosie van Hiroshima-formaat ook zijn, ze blijven beperkt tot een gebied met een straal van een paar kilometer, afgezien van een strook waar de fallout kan terecht komen. Die is snel in kaart te brengen. Om het cynisch samen te vatten: gebruik van een tactisch kernwapen heeft alleen zin als het strategisch wordt toegepast of als het samen met veel andere tactische wapens wordt ingezet. Dit willen we ons liever niet voorstellen.