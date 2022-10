Ontzetting in Thailand na aanval op kinderdagverblijf

Thailand verkeert in rouw na een schiet- en steekpartij donderdag in een kinderdagverblijf in het noordoosten van Thailand, waarbij zeker 34 doden vielen, onder wie zeker 22 kinderen. Twaalf mensen raakten gewond. De dader, de 34-jarige Panya Khamrap, pleegde na afloop zelfmoord. De aanslag in Uthai Sawan is de dodelijkste door één schutter ooit gepleegd in Thailand.

Khamrap was een oud-politieagent. Hij werd vorig jaar bij de politie ontslagen nadat hij was gearresteerd met de harddrug methamfetamine op zak, aldus de Thaise politie tegen lokale media. Eerder donderdag was hij in een gerechtsgebouw waar later een zitting zou plaatsvinden over zijn drugsbezit. Daarna liep hij, bewapend met een geweer, een pistool en een mes, naar het kinderdagverblijf om zijn kind op te halen, aldus een politiewoordvoerder tegen de tv-zender ThaiPBS.

Toen hij zijn kind er niet aantrof, stak hij er eerst een hoogzwangere docent dood, schoot daarna op medewerkers en ging toen de kinderen die een middagdutje aan het doen waren met het mes te lijf. De meeste van de 22 kinderen die hierbij omkwamen waren twee of drie jaar oud. Na de aanslag reed hij weg in zijn auto, waarna hij op mensen schoot en op andere weggebruikers inreed. Hierbij vielen nog eens negen doden.

Eenmaal thuis doodde hij zijn vrouw en kind en maakte hij een einde aan zijn eigen leven, aldus de Thaise politie. Volgens een politie-officier was de dader mogelijk onder invloed van drugs, maar over zijn motief is nog niets duidelijk. „Hij kwam op me af en ik smeekte hem om genade. Ik wist niet wat ik moest doen”, zei een vrouw tegen ThaiPBS, vechtend tegen de tranen. „Hij zei niets, hij schoot op de deur terwijl de kinderen nog sliepen”, zei een andere getuige.

Koning Maha Vajiralongkorn, koningin Suthida en premier Prayuth Chan-Ocha zullen deze vrijdag naar verwachting de nabestaanden bezoeken. Ook zullen de vlaggen vrijdag halfstok worden gehangen op alle regeringsgebouwen. (NRC)