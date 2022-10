OM eist vier jaar cel voor hulp bij ontsnapping tbs’ers uit Nijmeegse Pompekliniek

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag vier jaar cel geëist tegen een 26-jarige man die twee tbs’ers zou hebben geholpen bij het ontsnappen uit de Pompekliniek in Nijmegen. „Er zijn door deze verdachte twee levensgevaarlijke tbs’ers aan de verkeerde kant van het hek gekomen”, zei de officier van justitie in haar requisitoir in de rechtbank van Zutphen.

Een van de twee ontsnapte tbs’ers werd in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor een gewapende overval en de andere kreeg in 2019 een gevangenisstraf van 5,5 jaar en tbs voor dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een slachtoffer om het leven is gekomen.

Hun ontsnapping op de avond van 21 juni dit jaar uit de forensisch-psychiatrische kliniek in Nijmegen was volgens het OM mogelijk door de hulp van de 26-jarige Amsterdammer die vrijdag voor de rechtbank moest verschijnen. Op camerabeelden is te zien hoe hij met een slijptol een gat weet te maken in het hekwerk van de instelling. Die slijptol had hij vijf dagen eerder onder zijn eigen naam gehuurd en met zijn eigen pinpas betaald.

De tbs’er rennen naar het gat in het hek en weten vervolgens te ontkomen in een witte Volkswagen Golf, waarmee de verdachte volgens het OM naar de Pompekliniek was gereden.

‘Direct gevaar voor samenleving’

Het OM neemt de handlanger, die goed bevriend was met minstens een van de tbs’ers, het gebrek aan respect voor de rechtsorde en samenleving zeer kwalijk. „De twee tbs’ers kwamen door verdachte in de gelegenheid om zich vrij in onze maatschappij te bewegen”, zei de officier van justitie vrijdag. „Een maatschappij die tegen deze personen moest worden beschermd, want ze vormen een direct gevaar voor de samenleving.” Naast de vier jaar cel eist het OM ook dat de verdachte de driehonderd dagen die hij voorwaardelijk vrij was in een eerdere strafzaak alsnog uitzit.

Een van de ontsnapte tbs’ers werd negen dagen na de ontsnapping weer opgepakt, de andere is nog voortvluchtig. De opgepakte tbs’er verklaarde na zijn aanhouding dat de handlanger geen beloning had gekregen voor zijn hulp bij de ontsnapping, maar dat ze als vrienden simpelweg „altijd voor elkaar klaar staan”.