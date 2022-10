‘OM bestempelt ruim een ton aan donaties aan partij De Mos als verdacht’

Het Openbaar Ministerie heeft ruim een ton van de donaties aan Hart voor Den Haag, de politieke partij van Richard de Mos, aangemerkt als verdacht. Dat hebben Omroep West en AD vrijdag gemeld, op basis van de officiële aanklacht van het OM. De schenkingen kwamen van horeca- en vastgoedondernemers, die in ruil voor de financiële steun toegang tot geheime informatie en voorkeursbehandelingen zouden hebben gekregen, aldus het OM. Tegen NRC zegt De Mos „ernaar uit te kijken gehakt van de aanklacht te maken”.

Het OM wilde de bedragen tegenover NRC niet bevestigen noch ontkennen. De officiële aanklacht van de instantie ligt ter inzage bij de rechtbank in Rotterdam, waar de zaak wordt behandeld.

Inval

Volgende week vrijdag is de eerste van twee regiezittingen in de corruptiezaak tegen De Mos en diens voormalig collega-wethouder Rachid Guernaoui, ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling in januari. Naast De Mos en Guernaoui staan ook Nino Davituliani, oud-raadslid voor Hart voor Den Haag, en in totaal vijf vastgoed- en horecaondernemers terecht. In 2019 viel de Rijksrecherche de woningen en werkkamers van De Mos en Guernaoui binnen op verdenking van corruptie. Het tweetal stapte op als wethouders en hun partij werd uit de Haagse coalitie verwijderd.

Volgens Omroep West en AD noemt het OM concrete bedragen in de officiële aanklacht. De Mos en Guernaoui kregen volgens het OM van één vastgoedondernemer ruim 50.000 euro, opgedeeld in twee losse schenkingen. Een andere verdachte maakte in campagnetijd een bedrag over van 6.000 euro voor het maken van een website en nog eens ruim 5.000 euro voor een tv-reclame. Door de donaties van bevriende ondernemers, vindt het OM, waren de politici niet langer in staat neutraal en onafhankelijk beslissingen te nemen.

Het OM beweert dat de bevriende ondernemers op allerlei verschillende manieren voordeel haalden uit hun gulheid richting Hart voor Den Haag. Zo zou een vastgoedondernemer een hogere prijs dan marktconform hebben ontvangen bij de verkoop van zijn grond aan de gemeente. Daarbij zouden zowel De Mos als Guernaoui concurrentiegevoelige informatie hebben doorgespeeld aan andere vastgoedhandelaars. Allemaal onzin, aldus De Mos, die ervan uitgaat dat „iedereen na mijn vrijspraak wel sorry komt zeggen”.

Lees ook: De verstrengelde belangen van Richard de Mos