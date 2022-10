De verhoudingen op het Oekraïense slagveld lijken fundamenteel veranderd

Zoals één beeld soms meer zegt dan duizend woorden, zo kan een simpel staafdiagram het verhaal vertellen van een kantelende oorlog.

De afgelopen week publiceerde The Wall Street Journal een lang stuk over de enorme hoeveelheden Russisch militair materieel dat in handen is gevallen van de Oekraïners. Maar een korte blik op de grafiek volstaat ook: de Oekraïners hebben 421 Russische tanks in beslag genomen, méér dan de 320 tanks die Oekraïne van het Westen heeft gekregen. Voor infanteriegevechtsvoertuigen zijn de verhoudingen nog duidelijker: 445 tegen 210. „Nieuw Oekraïens offensief gevoed door veroverde Russische wapens”, staat er boven het artikel.

Sinds de start van het Oekraïense offensief rond Charkov, begin september, lijden de Russen nederlaag na nederlaag. De afgelopen week braken Oekraïense troepen niet alleen door de linies bij de zuidelijke stad Cherson, maar zetten ze ook hun opmars in het noordoosten gestaag voort.

Volgens het Russische Telegramkanaal Rybar zijn de Russen er inmiddels in geslaagd om het front te stabiliseren bij de plaats Kreminna, waar nu hevig wordt gevochten. „Als deze stad valt”, schrijft Rybar, „ligt de directe weg naar de agglomeratie Sjevjerodonetsk open”.

Het zou een symbolisch moment zijn: afgelopen juni werd de industriestad na hevige straatgevechten door Rusland ingenomen. Maar inmiddels zijn de krachtsverhoudingen op het slagveld fundamenteel anders komen te liggen: dankzij de voortdurende stroom aan westerse wapens, maar ook door een Oekraïens overwicht aan getraind personeel. Daar waar het Russische invasieleger in hoofdzaak bestond uit beroepssoldaten, heeft Oekraïne al aan het begin van de oorlog grote aantallen burgers gemobiliseerd. Intussen is het Russische beroepsleger door de zware verliezen van de afgelopen maanden (volgens Kiev zijn er ruim 61.000 Russen gesneuveld) sterk uitgedund.

Het gebrek aan mankracht, schrijven Russische militaire bloggers, was een van de oorzaken van de Oekraïense doorbraak bij Cherson – hoewel juist daar versterkingen zijn aangevoerd. Hoewel ook president Poetin inmiddels bevel heeft gegeven tot „gedeeltelijke mobilisatie” van honderdduizenden Russische reservisten, zal het nog weken duren voordat de onderbezette gevechtseenheden weer op sterkte zijn gebracht. In de tussentijd mag het zwaar aangeslagen Russische leger hopen dat het stand houdt totdat de herfstregens het slagveld onbegaanbaar maken en de offensieve operaties van het Oekraïense leger vastlopen in de modder.

Openlijke kritiek

De dreigende ineenstorting van het Russische leger leidt tot openlijke kritiek en tot spanningen binnen het Kremlin. The Washington Post meldde afgelopen vrijdag dat één van de leden van Poetins ‘inner circle’ de afgelopen weken kritiek heeft geuit op de manier waarop de oorlog wordt geleid. De krant heeft de naam van de criticaster niet weten te achterhalen, maar meldde wel dat de informatie is opgenomen in één van de dagelijkse inlichtingenbriefings aan de Amerikaanse president Joe Biden.

De kritiek blijft zeker niet alleen binnenskamers. Vorige week zaterdag haalde de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov uit naar generaal Aleksandr Lapin, die verantwoordelijk was voor de verdediging van Lyman. „Het schandaal is niet zozeer dat Lapin een mislukkeling is ”, aldus Kadyrov, „maar dat hij wordt gedekt door de leiding in de Generale Staf.”

Jevgeni Prigozjin, oprichter van de schimmige huurlingenfirma Wagner, ging nog een stapje verder in zijn kritiek op Ruslands militaire leiding: „Stuur al deze sukkels op blote voeten met een kalasjnikov naar het front.”

Kadyrovs strijders en Prigozjins huurlingen leveren een belangrijk aandeel aan de oorlog. De afgelopen maanden hebben Kadyrov en Prigozjin zich laten gelden als echte haviken, maar nu Rusland aan de verliezende hand is, lijken de twee zoveel mogelijk afstand te willen nemen van een aanstaande nederlaag.

Deze week verschenen er beelden van een groep van honderden ‘gemobiliseerde soldaten’ naast een trein in de grensregio Belgorod, die klaagden over het gebrek aan fatsoenlijke uitrusting en de „beestachtige” manier waarop ze werden behandeld. Opvallend genoeg droegen velen een bivakmuts, en één van de ‘mobiki’ had Wagner-insignes op zijn camouflagepak. Het protest van de ‘gemobiliseerde soldaten’ werd bovendien driftig verspreid via sociale media die in verband worden gebracht met Prigozjin en Wagner. Het bracht velen op het idee dat het ‘protest’ geënsceneerd was, en dat Prigozjin uit is op het discrediteren van het leger en van minister van Defensie Sergej Sjojgoe.

Zondebok

Ook de Russische president Vladimir Poetin uitte de afgelopen week openlijke kritiek op het chaotische verloop van het mobilisatieproces – een teken, zo stelden analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War, dat Poetin een zondebok zoekt voor het militaire falen.

Die rol lijkt op het lijf geschreven van het hoofd van de Russische generale staf, Valeri Gerasimov. Volgens Viktor Zavarzin, lid van de Defensiecommissie in de Doema, is de zoektocht naar een nieuwe chef-staf al begonnen.

De eensgezindheid bij het zoeken naar schuldigen staat in schril contrast tot de verdeeldheid over hoe het verder moet met de oorlog.

Toen Kadyrov pleitte voor de inzet van een tactisch kernwapen, werd er ingegrepen door Poetins woordvoerder Dmitri Peskov. „De emoties moeten niet de overhand krijgen”, zei Peskov, die de journalisten erop wees dat de inzet van kernwapens wordt gedicteerd door de „desbetreffende doctrine”.

Daarin staat dat kernwapens alleen kunnen worden ingezet als Rusland nucleair wordt aangevallen, óf als door een aanval met conventionele wapens het voortbestaan van de Russische staat op het spel staat. Daarvan is op geen enkele manier sprake – ook niet nu Oekraïense troepen oprukken in de regio’s die vorige week vrijdag door Moskou zijn geannexeerd.

Met zijn uitleg deed Peskov afbreuk aan de dreigement van president Poetin, dat het ‘Russische grondgebied’ „met alle ter beschikking staande middelen” zal worden verdedigd. Peskovs opmerkingen zijn mogelijk een signaal aan de VS dat Rusland de Oekraïne-oorlog niet wil laten escaleren tot een wereldoorlog.

Onder geen beding

Washington zendt al geruime tijd de boodschap dat de nucleaire grens onder geen beding mag worden overschreden. Voormalig generaal en CIA-directeur David Petraeus zette de westerse „mogelijke” reactie uiteen in een interview met The Guardian. „We zouden leiding geven aan een NAVO-operatie die elke conventionele Russische eenheid die wij kunnen zien en identificeren op het slagveld in Oekraïne zou uitschakelen”, zei Petraeus. „En ook op de Krim, en elk schip in de Zwarte Zee.”

Zowel in het Witte Huis als in het Kremlin weet men dat Rusland weinig zou kunnen beginnen tegen een westerse luchtcampagne. Als de NAVO zou ingrijpen blijft voor Poetin nog één trede op de escalatieladder over: een kernoorlog met de VS.

Joe Biden gaf donderdag nog eens een waarschuwing af. „Ik denk niet dat je zo eenvoudig een tactisch nucleair wapen kunt inzetten zonder in een Armageddon te belanden”, zo zei de Amerikaanse president.

Die waarschuwingen lijken door sommigen in Moskou te worden gehoord. De Russische senaatsvoorzitter Valentina Matviënko zei deze week dat Rusland bereid is tot het staken van de vijandigheden en beginnen met vredesbesprekingen – al valt er over de annexaties niet te praten.

Erdogan wil bemiddelen – allereerst tussen de VS en Rusland. Vrijdag belde de Turkse president met president Poetin om hem te feliciteren met zijn zeventigste verjaardag en om zijn diensten aan te bieden bij het vinden van een „vreedzame oplossing” die „in ieders belang zou zijn.” De Finse premier Sanna Marin heeft een simpele oplossing, zo zei ze tegen journalisten: „De oplossing van dit conflict is dat Rusland vertrekt uit Oekraïne.”