Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters van mensenrechten

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de mensenrechtenactivist Ales Bjaljatski uit Wit-Rusland, de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial en de Oekraïense mensenrechtenorganisatie Center for Civil Liberties. Dat maakte het Nobelcomité vrijdag bekend tijdens de uitreiking in Oslo.

Bjaljatski is onder meer bekend van zijn werk bij de mensenrechtenorganisatie Vyasna, die in 2003 werd verboden door de Wit-Russische regering. Ondanks het verbod bleef Bjaljatski voor de organisatie werken. In 2021 werd Bjaljatski opgepakt door de Wit-Russische politie en werden woningen van andere Vyasna-werknemers door het hele land doorzocht. In oktober werd Bjaljatski veroordeeld voor belastingontduiking met een maximale gevangenisstraf van zeven jaar.

Memorial, de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland, werd in 2013 door het Russische hooggerechtshof bestempeld tot ‘buitenlands agent’ en werd in december vorig jaar officieel verboden. Ook werd Memorial vervolgd vanwege het steunen van „extremisme en terrorisme”, omdat de organisatie een lijst bijhield van politieke gevangenen. De Oekraïense mensenrechtenorganisatie Center for Civil Liberties is in 2007 opgericht om mensenrechten en de democratie in Oekraïne en Eurazië te beschermen. Het Nobelcomité zegt dat de laureaten „al vele jaren ijveren voor het recht om de macht te bekritiseren en de grondrechten van burgers te beschermen”.

Dit jaar waren 251 personen en 92 organisaties genomineerd voor de prijs. De laureaten ontvangt 10 miljoen Zweedse kronen (ruim 900.000 euro), een medaille en een diploma. De Nobelprijs voor de Vrede is de enige Nobelprijs die door een Noors instituut wordt toegekend. De andere Nobelprijzen worden door Zweedse comités uitgeloofd. De Nobelprijs voor de Vrede ging vorig jaar naar twee journalisten, de Filipijnse Maria Ressa en de Russische Dmitri Moeratov.

