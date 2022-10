Nieuwe VVD-voorzitter Eric Wetzels wil ‘fletse partij’ van Mark Rutte veranderen

De Brabantse ondernemer Eric Wetzels (63) wordt de nieuwe partijvoorzitter van de VVD. Met een overgrote meerderheid, 68 procent van de stemmen, won hij de ledenraadpleging van oud-burgemeester Onno Hoes. Die haalde maar 32 procent. Hoes was de kandidaat die het partijbestuur naar voren had geschoven. Het is voor het eerst dat de leden van de VVD bij zo’n verkiezing de voorkeurskandidaat van de partijtop afwijzen. De opkomst was hoog: 44,2 procent van de ongeveer 26.000 leden deed mee aan deze verkiezing.

De uitslag past bij de groeiende onrust onder VVD’ers over het gebrek aan discussie in hun partij. Het doel zou zijn: het beeld van eensgezindheid overeind houden, de partijtop in Den Haag niet te veel in de weg zitten. Wetzels, eigenaar van een bedrijf in fluorplastic, voerde campagne met de boodschap dat de VVD een „applausmachine” was geworden. Hij beloofde dat dat onder zijn voorzitterschap zal veranderen. Ook Onno Hoes wist dat hij met zo’n verhaal moest komen. Van hem viel te horen, op televisie bij WNL, dat de partij in zijn ogen te veel aan „damage control” was gaan doen.

Eric Wetzels, opgegroeid in Maastricht, werd op zijn zestiende lid van de VVD. Hij had in die tijd al een oudere broer én zijn vader verloren. In een gesprek met NRC zei hij eind augustus dat dat verlies hem had gevormd. „Ik wist al heel jong dat je jezelf moest zien te redden, dat je je eigen weg moet gaan.” Hij vertelde dat hij ook al heel jong actief was in een ‘vredesgroepje’ en in de Wereldwinkel. „Op de markt in Maastricht verkochten we thee uit Tanzania, koffie uit Nicaragua, asbakjes uit Mexico. Dat was heel leuk.”

Zijn ouders waren katholiek, ze stemden op de KVP. Dat híj VVD’er werd, kwam door een artikel dat hij een keer las in een blaadje dat zijn moeder kreeg. Het ging over de ideeën van de VVD, over Hans Wiegel, over ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’. Toen dacht hij: „Zo denk ik.”

‘Wij van het hoofdbestuur’

In Zuid-Limburg was nog geen JOVD-afdeling, híj richtte die op. Later werd hij voorzitter van de VVD-afdeling in Brabant. Hij was jarenlang lid van de scoutingscommissie van de VVD, hij zat in het hoofdbestuur en was ook een tijdje waarnemend voorzitter – na het aftreden van Henri Keizer in 2017. Al in die tijd dacht hij erover na of hij voorzitter wilde worden. Maar hij had net een grote operatie achter de rug, hij was druk met zijn bedrijf, en Christianne van der Wal stelde zich kandidaat. Wetzels liet het zitten.

Hij had toen wel gemerkt, zei hij, hoe moeilijk het was voor de VVD om kandidaat-voorzitters te vinden. Toen Van der Wal in januari in het kabinet stapte, vond Wetzels al een tijdje dat de VVD in de kabinetten onder leiding van Mark Rutte een „fletse partij” was geworden. Hij had zin om er iets aan te doen en liet aan verschillende mensen, ook aan Rutte, weten dat hij nu wel graag voorzitter wilde worden.

Dat het hoofdbestuur in juli niet hem, maar Onno Hoes voordroeg als voorkeurskandidaat, verbaasde hem niet. In de selectiecommissie van vijf mensen zaten drie leden van het hoofdbestuur. En Hoes was waarnemend voorzitter. Het ging dus, zei Wetzels in NRC, zo: „Wij van het hoofdbestuur adviseren het hoofdbestuur om iemand voor te dragen van het hoofdbestuur.”

‘Bom onder de partijleiding’

Op het partijcongres in het voorjaar, in Halfweg, was hij zo geïrriteerd over de verwoede pogingen van de partijtop om de leden vóór de stikstofplannen van Van der Wal te laten stemmen, dat hij tegen stemde – net als een krappe meerderheid van de leden. Al is hij vóór de plannen. Dat congres bewees volgens hem dat de leden het niet meer pikken dat ze altijd maar stilletjes moeten luisteren naar de VVD in Den Haag. En híj zal nu moeten bewijzen dat de voorzitter daar iets tegen kan doen.

Wetzels zal als voorzitter mogelijk ook op zoek moeten gaan naar een opvolger voor Mark Rutte. In de campagne hield hij zich op de vlakte over de vraag of Rutte misschien nog een keer lijsttrekker kon worden. Maar het leek zeker niet zijn voorkeur te hebben, en Onno Hoes zei op televisie dat hij met die twijfels „een bom onder de partijleiding” legde. Hoes vond dat de VVD’ers „vierkant achter Rutte” moesten gaan staan.

Welke rol Hoes nu nog kan spelen in de VVD, is onzeker. In de campagne zei hij dat hij, als verloor, wel graag vicevoorzitter zou blijven. Maar de uitslag zal vast hard bij hem zijn aangekomen. En wil Wetzels hem nog wel?