Nederlandse man opgepakt voor leveren goederen aan Rusland, mogelijk voor militaire doeleinden

Een 55-jarige man uit het oosten van het land is op dinsdag 27 september aangehouden, omdat hij goederen aan Rusland zou hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Dat heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD vrijdag bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van het overtreden van de Sanctiewet.

FIOD spoorde de man op nadat een bank melding had gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU), waarna een onderzoek werd gestart. Zowel de Douane en Europol hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Na zijn arrestatie is beslag gelegd op zijn bankrekeningen en zijn handelsvoorraad.

Het leveren van goederen aan Rusland is in strijd met de handelsbeperkingen. Deze beperkingen vallen onder het sanctiepakket dat de EU tegen Rusland heeft aangenomen wegens de oorlog in Oekraïne. Volgens de FIOD is het vermoeden dat de man onder meer microchips heeft geleverd aan Russische bedrijven. Microchips, waar in Rusland een groot tekort aan is, kunnen worden gebruikt voor het produceren van wapens. Begin september bleek de Russische krijgsmacht te kampen met munitietekorten.

