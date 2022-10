‘Muziek is ook een vorm van healing

Jolien: „Ik ben een paar weken geleden verhuisd naar mijn geboorteplaats, Tubbergen. Ik denk dat het hier makkelijker is om mijn praktijk in reikibehandelingen verder op te zetten. De mensen kennen mij hier. Soms twijfel ik wel of het goed is hier weer terug te zijn. Dat komt ook omdat ik nooit echt een vaste fijne plek heb gehad. Ik voelde me lang heel eenzaam. Nu heb ik er geen last meer van. Ik vind het fijn alleen te wonen en heb een paar goede vrienden om me heen.

„Ik ben in totaal elf keer verhuisd. Hiervoor woonde ik in een koophuis in Almelo. Dat heb ik pas verkocht. Ik wil me focussen op mijn toekomst, en heb door die verkoop kapitaal om mijn bedrijf verder opzetten. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik tien jaar was. Ik kom uit een moeilijk gezin. Er was mishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk. Ik vind het nog steeds lastig om te zeggen. Ik wil mijn ouders niet de schuld geven, zij hebben ook dingen meegemaakt. Trauma’s worden vaak doorgegeven van ouders op kind.

„Ik ben heel gevoelig en neem vaak het gevoel van anderen over. En omdat ik graag mensen wil helpen, ga ik over mijn grenzen heen. Dat heb ik in het verleden veel gedaan en dat is ingewikkeld. Ik heb door het verhuizen veel scholen gehad. Veel leraren zagen wel dat ik gevoelig was, maar hebben, denk ik, niet echt naar mij als persoon gekeken.

„Ik was dertien jaar toen ik mijn eerste folderwijk nam. Ik werd op school gepest omdat ik anders was, en merkkleding was daar belangrijk. Van het geld kocht ik kleding. Vanaf mijn veertiende mocht ik bij de supermarkt werken. Dat deed ik voor schooltijd, vanaf 6 uur ’s ochtends. Op school vond ik het niet fijn, thuis ook niet. Dus na school ging ik ook vaak werken. Dan kon ik mijn focus daarop leggen. Een soort bezigheidstherapie.

„Ik heb mijn middelbareschooldiploma niet gehaald. Ik werkte in de afwas in een hotel. De mensen waren heel aardig en daar kon ik altijd lekker mee-eten. Dus ik dacht: ik ga de horeca in. Vanaf mijn vijftiende ben ik mbo-niveau 2 gaan doen. Ik werkte vier dagen, en ging een dag naar school. Ik moest toen al veel voor mezelf zorgen. Op deze manier had ik toch geld zodat ik naar de kapper kon, en kon eten.”

In het kort Jolien Hoek (30) woont in een huurappartement in Tubbergen. Ze is pas verhuisd. Ze werkt sinds haar vijftiende in de horeca, heeft veel banen gehad en rondde uiteindelijk mbo-niveau 4 af. Ze leeft nu nog van een WW-uitkering, volgende maand begint ze weer fulltime in de horeca in een hotel, waar ze ook op zzp-basis reikibehandelingen mag geven. Ook geeft ze behandelingen aan huis.

Weinig rust, weinig pauze

„Ik ben altijd fulltime aan het werk geweest in de horeca. Weinig rust, weinig pauze. Ook vakanties waren lastig en onregelmatig, er zat geen structuur in. Toen ik in de coronatijd thuis kwam te zitten, voelde ik pas wie ik echt was. Gelukkig wel, eigenlijk. Dat is heel apart geweest voor mij.

„Het leukste wat ik nu doe, zijn toch wel de reikibehandelingen die ik geef. Ik vind het contact met mensen leuk. Mensen helpen. Ik geef healings. Die beginnen bij 45 minuten, maar het kan ook twee uur duren. Ik leg mijn handen op diverse plekken van het lichaam, of net erboven. Die handen worden heel warm en ik voel dingen tintelen. Zo haal ik pijn, angst en stress of onderliggende trauma’s weg bij mensen.

„Ik zit in de WW, omdat ik niet door de proeftijd kwam bij een bakkerij. Ik wilde eerst niet in die regeling, maar het geeft me rust en tijd om te kijken hoe ik mijn reikipraktijk aan huis kan opstarten. En vanaf volgende maand mag ik fulltime bij een hotel gaan werken, waar ik ook als zzp’er mijn reikibehandelingen kan doen. Ik heb in mijn huis ook een kamer die ik wil gebruiken voor de behandelingen. Die moet ik nog helemaal aanpakken om het naar mijn zin te krijgen. Ik heb het gevoel dat ik maar één kans heb om hier echt wat goeds neer te zetten. Ik wil daar echt in investeren.

„Ik werk sinds drie maanden bij een restaurant in het dorp, om mijn WW aan te vullen. Anders kom ik niet rond. Ik sta op tijd op, meestal rond 7 uur, half 8. Dat gaat makkelijk. Meestal geef ik mezelf een behandeling of ga ik mediteren. Dan ga ik douchen en naar beneden. Ik drink veel water, en sapjes die ik zelf maak. Met gember of grapefruit, citroen en bleekselderij. Mijn lichaam vraagt wel wat ik nodig heb. Dat vind ik fijn. Ik weet dat ik me er beter door voel.”

Te confronterend

„In de ochtenden wandel ik veel. Ik ben overdag, als ik niet moet werken, bezig contact te leggen met ondernemers of andere mensen over flyers en zo, vooral dingen die met mijn onderneming te maken hebben. En nu ik hier woon, ontmoet ik weer mensen die ik van vroeger ken, oude buren bijvoorbeeld. En ik schrijf graag muziekteksten en zing.

„Ik ga in de weekenden bijna nooit meer uit. Ik wil niet in de verleiding komen om te drinken, of te gebruiken. Bijna iedereen doet het, veel drinken. Eigenlijk moeten ze het maar helemaal verbieden. In mijn gezin werd vroeger veel gedronken. Ook door mij. En dat is te confronterend.

„In de avond luister ik vaak muziek, sport ik of ga ik naar de sauna. Soms ga ik uit eten met een goede vriend. Series kijken vind ik dan weer niet zo leuk. Ik heb pas een dj-set geleend van een vriend, volgende maand heb ik mijn eerste dj-les. Ik denk dat daar ook mooie dingen van kunnen komen. Muziek is ook een vorm van healing.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

_Huisdier Een kat: Misty (15) _Sporten Jolien sport veel. Het liefst gaat ze vier of vijf keer in de week naar de sportschool om te fitnessen. Jolien: „Ik heb heel veel energie en moet die kwijt.” _Bijzondere uitgave Jolien trakteerde zichzelf onlangs op een healing, door iemand die in Ibiza woont, terwijl ze zelf thuis was. Iemand op afstand een reikibehandeling geven doet ze zelf ook weleens. „Dan spreek ik een tijd af met iemand, bellen we eerst even en dan gaat deze persoon thuis liggen. Dan bellen we na een half uurtje weer even.” _Vakantie Net na haar verhuizing was Jolien twee weken in Italië met een vriend. Ook houdt ze van Ibiza, omdat daar veel mensen zijn die bezig zijn met haar twee passies: muziek en healing. „Ik wil heel graag terug, en zou er denk ik ook wel willen wonen.” _Bedtijd Als ze niet in de avond moet werken, wat in de horeca nog weleens voorkomt, gaat Jolien het liefst rond 22.30 uur naar bed. Anders doet ze dat direct na haar werk. Jolien: „Ik kan gelukkig altijd meteen slapen.”

