Minister Hoekstra geeft negatief reisadvies af voor heel Iran

Voor heel Iran geldt een negatief reisadvies. Dat heeft het minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) vrijdag bekendgemaakt. Voor een groot deel van het Aziatische land gold aanvankelijk de kleurcode oranje - „alleen noodzakelijke reizen”. Vanaf vrijdag is dat veranderd in rood, dat betekent dat het land volgens Buitenlandse Zaken te gevaarlijk is om te bezoeken en er waarschijnlijk geen hulp van de Nederlandse overheid komt bij problemen.

In Iran zijn al wekenlang protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd eerder door de religieuze politie opgepakt omdat ze zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften hield in het land. Vermoedelijk droeg ze haar hoofddoek op een volgens de autoriteiten verkeerde manier. De officiële doodsoorzaak is onbekend, maar na de zaak kwam een golf van protestacties los in en buiten Iran.

Eerder werd een Nederlander opgepakt vanwege zijn rol in de betogingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen contact met hem of haar gehad. De Nederlandse ambassade in Teheran probeert via de Iraanse autoriteiten in contact te komen met de persoon.

