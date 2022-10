Door onze redacteuren en

Geld speelde altijd de hoofdrol in het Groningse gaswinningsdossier. Dat werd deze week opnieuw duidelijk tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. Decennialang verdienden oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil, via hun dochterbedrijf NAM, aan het lucratieve aardgas onder de Groningse klei. Zelfs nog nadat zware aardbevingen de regio vanaf 2012 ontwrichtten wilden de oliemaatschappijen de productie van het Groningen-gasveld ‘maximaliseren’. Ook voor de Staat was het gas een belangrijke inkomstenbron. Haagse bestuurders konden maar er maar moeilijk afstand van doen.

Veiligheidsargumenten alleen waren niet genoeg om de gaskraan dicht te draaien. Het waren de hoge kosten van het herstel en versterken van huizen die de doorslag gaven. Die oplopende kosten wilden zowel de Staat als de oliemaatschappijen zoveel mogelijk drukken.

Na de aardbeving van Zeerijp in 2018, met een kracht van 3,4 één van de zwaardere in de regio, adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen voor het eerst dat de gaswinning in de toekomst moest stoppen „vanwege de veiligheid van de Groningers”. Dat was „een gamechanger”, zei topambtenaar Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze week tijdens zijn verhoor.

Maar dat veiligheidsargument was niet voldoende om de hele ministerraad te overtuigen, concludeerde de enquêtecommissie uit mails tussen Gaastra en zijn toenmalige minister Eric Wiebes (VVD). De minister had financiële argumenten nodig om zijn collega’s te overtuigen, want stoppen met de gaswinning betekende dat zij zouden moeten bezuinigen.

NRC onthulde eerder al dat het kabinet-Rutte III alleen wilde instemmen met het dichtdraaien van de gaskraan als er veel minder huizen in Groningen zouden worden versterkt.

Op 29 maart 2018 was het dan zover. Het kabinet nam het historische besluit om de gaswinning in Groningen vóór 2030 te stoppen. Tijdens de verhoren deze week bleek dat Shell en ExxonMobil – beide 50 procent aandeelhouder van NAM – daar heel verschillend op reageerden.

Shell Nederland, in de persoon van president-directeur Marjan van Loon, straalde compassie met de regio uit. Ze betuigde spijt voor wat de Groningers is aangedaan. Tot veler verrassing verklaarde zij dat Shell als eerste met het idee was gekomen om de gaswinning volledig af te bouwen. „De route naar nul hebben we zelf actief op tafel gelegd.” Dat voorstel deed Shell niet helemaal belangeloos. Het bedrijf maakte zich zorgen over de aansprakelijkheid van dochterbedrijf NAM. Het OM deed onderzoek naar het gasbedrijf: had dat met de gaswinning de levens van bewoners in levensgevaar gebracht?

Shell wilde van de verantwoordelijkheid voor de gaswinning af. De overheid moest voortaan maar bepalen of er nog gas gewonnen zou worden, en zo ja hoeveel. „We hebben gezegd: alles is bespreekbaar, maar jullie moeten die afweging maken.”

Kroonjuweel

Van Loon bezwoer de enquêtecommissie dat Shell de wens om geld te verdienen aan Groningen inmiddels helemaal heeft laten varen. Het verloren „maatschappelijk draagvlak in Groningen” herwinnen heeft nu prioriteit. „Het gaat ons niet om de centen, het gaat om het oplossen van de problemen in Groningen.”

De enquêtecommissie stelde zich sceptisch op. Had de NAM niet gelobbyd om de versterkingsoperatie te verkleinen en had Shell dat niet gesteund? Jawel, zei Van Loon, maar dat was uit het oogpunt van de veiligheid, niet vanwege de kosten. Alleen onveilige huizen moesten worden versterkt, dan kon het sneller.

Toch schemerde door dat financiën op de achtergrond nog een wel rol spelen. Shell wil dat de NAM „financieel robuust” blijft, zodat het de schade en versterking kan betalen. Dat is belangrijk omdat Shell zich garant heeft gesteld.

Voor het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil stonden financiële motieven altijd voorop. Het maakte daar geen geheim van. Het bedrijf, met een hoofdkantoor in Texas, is minder met Nederland verbonden dan Shell. Het Groningen-gas was jarenlang het „kroonjuweel” van het bedrijf, zei voormalig commercieel directeur Filip Schittecatte. Zolang de gaswinning geen „acuut onveilige” situaties veroorzaakte streefde Exxon naar „waardemaximalisatie”. Een bezoek aan het bevingsgebied bracht hem niet op andere gedachten. Dat er kostbaar gas in de grond zal blijven zitten, vond hij „heel jammer”.