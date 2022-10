Deze herfst verschijnt de Hollywoodfilm over de val van Harvey Weinstein in de bioscoop. Dat is vijf jaar nadat deze filmproducent door meerdere vrouwen werd beschuldigd van seksueel geweld, waarmee de #MeToo-beweging ontvlamde. De term #MeToo werd in oktober 2017 nieuw leven ingeblazen door beroemde acteurs om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Ze namen de hashtag over van Tarana Burke, een activist die hem in 2006 voor het eerst gebruikte om misbruik onder zwarte vrouwen en kinderen te benadrukken. Via internetaanklachten, persoonlijke getuigenissen en anonieme verhalen werden mannen in machtsposities aangewezen als personen die zich ongepast, seksueel of anderszins, hadden gedragen. Gedurende vijf jaar #MeToo zijn we van incident naar incident gegaan, met als Nederlands hoogtepunt de mediasensatie rond het tv-programma The Voice. Telkens is de bekendheid van de man in kwestie doorslaggevend gebleken. In sommige gevallen verloren ze hun baan, vaker werden ze even op de gang gezet. Of wisselden ze van voetbalclub, à la Marc Overmars.

Lotte Houwink ten Cate is historicus en promoveert op de ethiek van seks en geweld sinds 1970 aan Columbia University in New York.

Nergens is het persoonlijke zo onmiskenbaar politiek als in intieme relaties. Toch heeft #MeToo niet geleid tot een groter gesprek over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Helaas, want hoe belangrijk ook, #MeToo blijft zo vooral een zoethoudertje. Het hedendaags feminisme is bezeten door een aanpassing aan de mannelijke norm – een doorgeslagen kapitalisme dat de aarde vernietigt. Ondertussen is het de glimlachende vrouw, liefst een warme moeder, die de suikerlaag vormt die het leven in onze huidige tijd van crisis op crisis draaglijk maakt. Het wordt tijd dat het feminisme terugkeert naar haar grootste kracht: radicale systeemkritiek.

Geschiedenis van emancipatie

#MeToo is in deze krant recent omschreven als een „morele aardverschuiving”. Het is altijd verleidelijk het historisch belang van de eigen tijd te overschatten. Het klopt dat gedragingen die een paar jaar geleden nog acceptabel of zelfs speels en dubbelzinnig waren, nu niet meer zijn toegestaan volgens ongeschreven regels, ook al zijn ze (nog) niet illegaal. Maar deze omslag in sociale zeden is absoluut niet nieuw, en past in een veel bredere sociaal-politieke verandering die gedurende de tweede feministische golf in gang is gezet. Terwijl wetenschappers de werking van trauma ontdekten hielden feministen de eerste overvolle Blijf van m’n Lijf huizen al draaiende. De vrouwenbeweging heeft de schokkende prevalentie van mannelijk geweld aangetoond en gepolitiseerd. Wie nog lacherig doet over tuinbroeken kent onze geschiedenis niet.

Onterecht is gesuggereerd dat de #MeToo-beweging de politiek voor het eerst dwingt zich tot seksueel geweld te verhouden. Integendeel: de sociaal-democraten, met Hedy d’Ancona voorop, hebben zich decennia op nationaal en Europees niveau georganiseerd tegen seksueel geweld. Fred van der Spek, partijleider en het laatst overgebleven Tweede Kamerlid van de PSP, wees de regering in 1981 op haar verantwoordelijkheid van onzichtbaar geweld tegen vrouwen een beleidsprioriteit te maken. Tot 1991, toen verkrachting van de eigen echtgenote pas strafbaar werd, vormde juist het huwelijk een vrijbrief voor geweld.

Zoals de vrouwenbeweging al sinds begin jaren zeventig aantoont: seksueel geweld vindt plaats op een enorme schaal, in alle lagen van de samenleving, en vooral thuis. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een uiting van machtsmisbruik door mensen die door stelselmatig geaccepteerd wangedrag geloven dat ze boven anderen en de wet staan. Overheersing duurt zelfs voort als de wettelijke voorwaarden al lang niet meer bestaan. De Duitse filosoof Eva von Redecker noemt dit voortbestaan van uit de tijd geraakte gedragingen een „fantoombezit”. „Als pijn op een lege plek waar vroeger een ledemaat was dat kon worden gecontroleerd, blijven de ongegronde aanspraken op overheersing.” Zijn comfort is haar stilte. Archaïsche machtsverhoudingen zijn verinnerlijkt, en niet alleen door de familie De Mol.

Alles wordt vastgelegd

Een generatie mannen die meent een speciale status te hebben, vrijgesteld te zijn van aansprakelijkheid, lijkt uit de tijd te vallen. #MeToo vertegenwoordigt een „wisseling van de wacht,” er vindt een herschikking van de machtstechnieken plaats. We leven nu in een sterk gemedieerde, technologische wereld. Wat nieuw en verleidelijk is, is een dader publiekelijk uit de gratie kunnen zien vallen en schaamte te brengen waar hij hoort: bij degene die zich misdragen heeft. Het virale en anonieme karakter van het internet heeft bestraffing door naming and shaming overigens ook een oncontroleerbare kwaliteit gegeven.

Verrassend onderbelicht is #MeToo als een afrekening met de grenzen van de geschiedschrijving zelf. We schrijven dan wel geen brieven meer, maar corresponderen meer dan ooit. Inmiddels raken we onze beeldschermen vaker aan dan dat we elkaar vasthouden. Alles wordt vastgelegd en in bewijs gegoten. En deze ongecureerde versie van onszelf blijft bewaard. Seksuele ontmoetingen zijn nog steeds intiem op vleselijk niveau, maar alles eromheen is in ongekende mate bewijsbaar. Een affaire is nu van begin tot eind in screenshots te vangen. Ga er maar vanuit dat je apps gelezen zullen worden. Bedrog wordt moeilijker, maar zorgeloosheid ook.

Foto Getty Images

Zeker is dat door de #MeToo-beweging eindelijk is gelukt waar het strafrecht niet toe in staat is: het aantonen van de prevalentie van seksueel geweld, en empathie genereren voor slachtoffers. Iets durven zeggen en weten dat je zal worden geloofd. Of in ieder geval gehoord. Daarmee wordt een nieuwe cultuur van openheid en zelfvertrouwen gecreëerd die zeer welkom is. #MeToo is een belangrijk signaal aan wetgevers en het publiek in het algemeen: dit gedrag is in strijd met onze sociale regels en zou een soort sanctie moeten opleveren.

Macht, of toch ook seks?

Het fundamentele probleem is niet seks; het is macht. Dat is de nieuwe orthodoxie. Scepsis is hier op zijn plaats. Natuurlijk is het evident dat wanneer een baas seks oplegt of dickpics verstuurt, dat over macht gaat. Maar er zijn in het kader van #MeToo ook verhalen gedeeld die over slechte seks gaan. Dan is het probleem wel seks, en wordt er dus wel degelijk over nieuwe seksuele omgangsvormen onderhandeld. #MeToo is daarmee ook een ongelooflijk effectieve pr-campagne voor sociaal aanvaardbaar gedrag. Met alle beperkingen van dien.

Zo versterkte de discussie rond #MeToo het beeld dat hoe rijk en beroemd ze ook zijn, vrouwen permanent bedreigd worden. Daarom wist niemand zich raad met de Italiaanse actrice Asia Argento, die als een van de eersten Weinstein van verkrachting beschuldigde, om vervolgens te worden beschuldigd van seksueel misbruik door de twintig jaar jongere acteur Jimmy Bennett. De nadruk op de vrouw als slachtoffer miskent haar capaciteit voor seksuele agressie.

De #MeToo-beweging is daarnaast onlosmakelijk verbonden met haar Twitter-vorm, die iedereen in staat stelt het slachtofferschap te claimen. Daarmee zijn we terug op de glijdende schaal van de Amerikaanse feminist Catharine MacKinnon, die schreef: „Ik noem het verkrachting wanneer een vrouw seks heeft en zich geschonden voelt.” Zo worden seksuele misdrijven op één hoop gegooid met allerlei ongewenste avances, slechte seks, vervelende verrassingen en andere seksuele ervaringen die als ongepast of kwetsend worden beschouwd maar niet als misdaad kunnen worden vervolgd. Maar we lijken te vergeten dat seksueel genot altijd een schending impliceert, tenminste: het eigen ego moet tijdelijk de grenzen opheffen, moet zich ongezien wanen om voorbij de schaamte te komen. Dat ontregelt ons zelfbeeld. Seks is niet gepast, en het is zelden onschadelijk.

Lees ook dit essay: #MeToo gaat door. Want nog steeds wordt er weggekeken

Genot en liefde

Nog altijd veel vrouwen zijn in it for the dick (en, kaarten op tafel, ik ook). Heteroseksualiteit is voor vrouwen zowel een domein van onderdrukking, reëel gevaar en immense consequenties als een domein van vrijheid, groot genot en liefde. Theoretisch onderlegd, politiek overtuigd en tóch slappe knieën. In het verleden vonden sommige feministen een tweesnijdende oplossing voor dit dilemma door rechtlijnigheid en emotie als een en dezelfde kracht te gebruiken; gepassioneerde gevoelens werden tekenen van politieke toewijding. Geen porno. Geen mannen. Het is ons nooit gelukt.

„Er zijn geen gemakkelijke antwoorden op de vraag hoe je leeft in een wereld die je radicaal wilt veranderen”, schreef de Britse historicus Sheila Rowbotham over haar liefdesleven in de tweede golf. Veel te weinig praten we over hoe mannen en vrouwen beter met elkaars bestaan kunnen worden verzoend. De Britse socialist Juliet Mitchell betoogde in 1966 dat de onderdrukte positie van de vrouw als klasse volstrekt uniek is. Zij baart de man – het blijft het herhalen waard – én is gemarginaliseerd. Haar bevrijding dwingt daarom tot een politisering van onze intieme relaties. De meest betekenisvolle belofte van het feminisme, voor vrouwen én mannen, is de herziening van die relaties. Die met je kinderen, je ouders, je vrienden. En die met je geliefden. Juist omdat we vaak zo dol op elkaar zijn. Zo bestaan we voort.

#MeToo is niet het begin van een feministische revolutie, noch het einde. Een sociale beweging kan niet alleen uit angst en afwijzing opereren. Het is niet genoeg om vrouwen te redden van dreiging en geweld; het is nodig om ergens naartoe te gaan: naar genot en zelfbeschikking. Het is ontzettend frustrerend voor politieke bewegingen om voor langere tijd te spreken over de ambivalenties die het hart van de menselijke ervaring vormen. Dat feministen zich daar al honderden jaren mee bezighouden is een weergaloze prestatie, en legt de verrukkelijke erfenis van de jaren zeventig, vrij worden als politiek project, stevig in hun handen. Sociale bewegingen – het zijn net mensen – blijven vitaal in de mate dat ze deze bron kunnen aanboren. Zonder worden ze droog, dogmatisch, ineffectief. En verschrikkelijk saai. We lijden niet aan te veel verlangen, maar aan te weinig. Het feminisme is van begin tot eind een strijd voor een wereld waarin menselijke bloei prevaleert. Alles minder dan dat is een incomplete revolutie.