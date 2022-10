Vorige week woensdagavond, 28 september, om acht minuten voor elf, twitterde oud-Kamervoorzitter Khadija Arib dat ze een „politieke dolksteek in mijn rug” had gekregen. „Ik moest via NRC vernemen dat er een onderzoek naar me wordt ingesteld.” Later sprak ze over „een politieke afrekening”, „poppenkast” en een „schijnonderzoek”. Ze eiste een verklaring van haar opvolger, Vera Bergkamp. Zo ontstond het beeld van een helse politieke poppenkast, waarin twee politici elkaar als Jan Klaassen en Katrijn met dolken en deegrollers te lijf gingen – alleen waren de toeschouwers geen schaterlachende kleuters , maar burgers die probeerden het landsbestuur te volgen.

In alle opwinding werd niet alleen de hoofdrolspelers de maat genomen, maar ook NRC. De krant had na een lek het nieuws over het voorgenomen onderzoek naar Arib gepubliceerd. Vervolgens bracht de krant op maandag 3 oktober een uitgebreid artikel over ongewenst gedrag door Arib in haar periode als Kamervoorzitter (2016-2021) en wat daar (niet) aan werd gedaan.

De krant werd verweten roddelpraat te hebben witgewassen, het presidium van de Tweede Kamer voor de voeten te hebben gelopen en „karaktermoord” te hebben gepleegd.

Enkele lezers vonden dat de krant zich opstelde als een sensatiebeluste tabloid. Bij de Ombudsman kwamen zestien kritische brieven binnen. Behalve de genoemde twee artikelen publiceerde NRC nieuwsberichten over de zaak, columns en een opiniestuk van een jurist die het handelen van het presidium van de Tweede Kamer ten opzichte van Arib bekritiseerde.

Bovendien bespraken de auteurs van het eerste nieuwsbericht, Lamyae Aharouay en Hugo Logtenberg, en chef Den Haag Guus Valk de zaak in de podcast Haagse Zaken. Daarin vertelde Aharouay onder meer dat ze al langer onderzoek deden naar verhalen over het gedrag van Arib. Die woensdagochtend was het presidium bijeengekomen en had tot het onderzoek besloten. Aharouay en Logtenberg hadden Arib ’s avonds aan de telefoon en publiceerden vrijwel onmiddellijk nadat het Kamerlid haar verklaring had gegeven.

Woensdag vertelden de verslaggevers Arib ook dat ze bij haar terug zouden komen voor wederhoor ten behoeve van het onderzoeksstuk waar ze aan werkten. Uit de appberichten die zij en Arib uitwisselden, blijkt dat ze vanaf vrijdagochtend veel pogingen deden om haar te spreken. Zaterdagavond laat stuurden ze haar 32 vragen, met het verzoek die binnen 24 uur te beantwoorden. Later verlengden ze die termijn tot maandag negen uur. Arib vroeg zondagavond uitstel tot maandag 3 uur; dat weigerden de verslaggevers. Dat laatste lijkt me, gezien het feit dat ze al sinds vrijdagochtend contact met Arib hadden gezocht, terecht. De NRC Code noemt ten minste 24 uur voor publicatie voor wederhoor „in de regel een redelijke termijn”.

Voor de chef van de Haagse redactie, Guus Valk, was de publicatie over het voorgenomen onderzoek logisch. Dat was „hoe dan ook nieuws”. De grote reconstructie van maandag diende „een groot maatschappelijk en journalistiek belang”. Dat vind ik ook; het royaal onderbouwde stuk is vergelijkbaar met eerdere artikelen over grensoverschrijdend gedrag, een onderwerp waar NRC terecht veel over schrijft.

Enkele lezers vestigden mijn aandacht op een stuk in HP/De Tijd, waarin ambtenaren aan het woord kwamen die prettig samenwerken met Arib voor de tijdelijke parlementaire commissie corona.

Wel met plezier samenwerken

Ook Aharouay en Logtenberg spraken mensen die goed met de oud-voorzitter overweg konden, schreven ze: „Er zijn ook medewerkers […] die met plezier met haar samenwerken of geen probleem hebben met haar. Arib vraagt, zij draaien. Een heldere taakverdeling.” Die laatste zinnetjes lijken te suggereren dat er een soort gehoorzaamheidsgen nodig is om met Arib te kunnen samenwerken – onnodig. Ik had ook in het NRC-artikel best willen lezen hoe het mensen vergaat die nu in de commissie-corona met Arib samenwerken, maar dat doet niets af aan de ernst en nieuwswaardigheid van de vele klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Een oneffenheid sloop in het contact met Jan Willem Duijzer, voormalig directeur bedrijfsvoering bij de Tweede Kamer, wiens ontslagbrief in NRC werd aangehaald. Hij was gebeld door de verslaggevers, had geweigerd mee te werken en snel opgehangen. In dat gesprek, en ook daarna, werd hem niet expliciet gezegd dat NRC hoe dan ook van zins was zijn brief te noemen. Een extra inspanning was passend geweest.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei maandag aangifte te doen wegens het lekken uit het presidium. Tot vragen aan de NRC-journalisten heeft dat nog niet geleid. Hun bronnen zullen zij hoe dan ook beschermen. Logtenberg: „We zeggen niet met wie we gesproken hebben of wie we niet hebben gesproken.” De precieze motieven van bronnen zijn volgens hem irrelevant. „Wat wij kunnen doen is informatie die we krijgen toetsen en wegen. Dat hebben we gedaan.”

De berichtgeving over de zaak-Arib heeft weer laten zien hoe verleidelijk het voor media is om Haagse kwesties te duiden in termen van persoonlijke animositeit en politieke spelletjes. Dan is het belangrijk om de blik te verplaatsen van het spektakel in de poppenkast naar de feiten. De reconstructie in NRC maandag toonde het pijnlijke onvermogen van een prominent publiek instituut om adequaat te reageren op vermeend grensoverschrijdend gedrag, ook als dat veelvuldig is gemeld. Dat is de aandacht meer dan waard, net als het nog met onzekerheden omgeven onderzoek dat het presidium aankondigde – ook als het geen directe gevolgen heeft voor publieke posities en figuren.

DE LEZER SCHRIJFT… Hoe chill is het leven in Jeddah? Met interesse en gemengde gevoelens heb ik de rubriek ‘Dit ben ik’ van afgelopen zaterdag gelezen. Juist persoonlijke verhalen van allerhande mensen dragen voor mij bij aan het leesplezier en de waarde van de krant. Het leven van Esmée Verschoor klinkt als een sprookje: „Leven in Jeddah is echt chill”, „Overdag bleven we binnen, het is ziek heet buiten in de zomer”, „Vrouwen zijn de baas in huis. De banken in de gastenkamers waren voortdurend gevuld met vrouwen”. Het roept een sfeer op van een leven voor vrouwen in Saoedi-Arabië dat prachtig is. Ik zou bij alle ‘persoonlijke verhalen’ pleiten voor een minimum aan achtergrond en/of kritische vragen. Luc Schmidt

DE KRANT ANTWOORDT… In de rubriek ‘Dit ben ik’ vertellen mensen over hun leven, zegt auteur Sheila Kamerman. „Dit gaat over Esmée Verschoor en haar leven. Niet over Saoedi-Arabië. Over het leven in Saoedi-Arabië valt veel meer te zeggen, en daar lezen we ook (vaak) over, onder meer op de buitenlandpagina’s van NRC. „Ik heb met Esmée wel gesproken over het regime in Saoedi-Arabië. Zij vertelt over het land op grond van haar eigen ervaring. Het zou anders zijn als ze er propaganda voor zou maken. Dan wordt het lastiger om het in zo’n portret te verwerken zonder tegengeluid. Maar dat doet ze niet. Ze vertelt zoals zij het heeft ervaren. Ik neem aan dat de lezer mans genoeg is om zelf te oordelen.”