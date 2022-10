Jesse Klaver wil gezamenlijk programma GroenLinks-PvdA bij verkiezingen Tweede Kamer

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat zijn partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen samen optrekt met de PvdA. Daarmee zet hij het fusieproces tussen beide linkse partijen in een volgende versnelling.

Het is mijn ideaal, zei Klaver in de jaarlijkse Kerdijklezing die hij in Den Haag uitsprak, „dat Partij van de Arbeid en GroenLinks als één links-progressief blok, en met een gezamenlijk programma, de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan.”

Met deze oproep gaat Klaver aanzienlijk verder dan de twee partijen tot nu toe hebben afgesproken. In juni stemden de leden van zowel PvdA als GroenLinks ermee in om na de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar met één fractie de Eerste Kamer in te gaan.

Bij een van de campagnebijeenkomsten voor het referendum dat GroenLinks hierover hield probeerde Klaver critici van dat fusieplan gerust te stellen. Hij zei dat als de gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer straks niet blijkt te werken, dit weer zou kunnen worden teruggedraaid.

Prijsplafond

Met het uitspreken van de wens om ook bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen als één blok op te trekken, wil Klaver beide partijen klaar maken voor een in zijn ogen noodzakelijke stap. In de jaarlijkse lezing ter nagedachtenis aan de progressief-liberale politicus Arnold Kerdijk uit het eind van de 19-de eeuw, maakte Klaver duidelijk dat een samensmelting van GroenLinks en PvdA nodig is om „de oude politiek van het neoliberalisme” van het toneel af te stoten. Beide partijen, zei Klaver, moeten „verder kijken dan één verkiezing”, en zich „fundamenteel aan elkaar committeren.”

Hij beroept zich op het recente succes dat GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer boekten, met de aankondiging door het kabinet van het invoeren van een prijsplafond op de energierekening – dat plan was uit hún koker genomen, en beide partijen bleven voor en achter de schermen erop aandringen dat een dergelijke compensatie van hoog oplopende kosten voor gas en elektriciteit onvermijdelijk en ook praktisch mogelijk was.

Beginselprogramma

In een toelichting op zijn oproep zegt Klaver dat een ‘gezamenlijk programma’ „nog geen verkiezingsprogramma” hoeft te zijn. „Het kan ook een beginselprogramma zijn met gedeelde standpunten”. Ook al bestaan er ideologische verschillen of accenten, volgens Klaver is dat goed mogelijk. In zijn lezing zei hij dat beide partijen zich „niet moeten blindstaren „op het narcisme van het kleine verschil”.

Hij heeft er bewust voor gekozen niet te spreken over een lijstverbinding bij de komende Tweede Kamerverkiezingen of het definitief aangaan van een partijfusie. „Welke vorm de verdere samenwerking moet krijgen is aan onze leden, en die van de PvdA. Ik spreek alleen mijn ambitie uit.” Hij vindt dat beide partijen wel al moeten beginnen met voorbereidingen om straks klaar te staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. „Die zouden wel eens eerder kunnen komen dan gedacht.” De volgende landelijke verkiezingen zijn pas gepland in maart 2025, maar kunnen door een voortijdige val van het kabinet Rutte IV vervroegd worden.

PvdA-leider Attje Kuiken was niet bij de lezing van Klaver aanwezig. Wel was ze van tevoren op de hoogte gesteld van de inhoud ervan. „Ik kan me er goed in vinden”, zegt ze in een reactie.