Huurprijzen in vrije sector stijgen mee met lonen in plaats van met inflatie

Huurprijzen in de vrije sector mogen vanaf volgend jaar stijgen met de gemiddelde loonontwikkeling plus 1 procent. Tot nu toe was de inflatie bepalend voor de maximaal toegestane huurverhoging. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) wijzigt daarvoor de wet, maakte hij vrijdag bekend. Met de wijziging wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen nu de inflatie zo hoog is.

De huidige wet houdt volgens De Jonge „onvoldoende rekening” met die hoge inflatie. Huren in de vrije sector mogen nu jaarlijks meestijgen met de inflatie plus 1 procent. De afgelopen jaren, toen het prijsniveau gemiddeld met 2,3 procent steeg, bood dat nog voldoende bescherming aan huurders. Maar sinds vorig jaar november stijgt de inflatie, vorige maand ging het om 14,5 procent, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Per 1 januari gaat het nieuwe systeem in, dan mogen huren alleen nog stijgen met de gemiddelde loonontwikkeling plus 1 procent. De loonontwikkeling wordt in december vastgelegd op basis van cijfers van het CBS. De wijziging geldt voor woningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf 763 euro per maand, dat zijn ongeveer 648.000 woningen in Nederland.